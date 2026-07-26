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Как избежать отказа при регистрации прав на недвижимость онлайн: разъяснение для владельцев

20:31, 26 июля 2026 63
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От качества скан-копий и правильности оформления документов зависит, будет ли успешной государственная регистрация прав на недвижимость.
Как избежать отказа при регистрации прав на недвижимость онлайн: разъяснение для владельцев
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Подать документы для государственной регистрации прав на недвижимое имущество сегодня можно онлайн через портал «Дія». Это позволяет получить услугу без посещения учреждений, однако успешный результат зависит не только от правильно заполненного заявления. Некачественные скан-копии, неправильный формат файлов, отсутствие обязательных реквизитов или другие нарушения требований к оформлению документов могут стать основанием для отказа в государственной регистрации. Чтобы избежать лишних задержек, перед подачей документов стоит убедиться, что они соответствуют всем установленным требованиям.

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Требования к оформлению и подаче сканированных копий документов в бумажной форме определены пунктами 16–18 Порядка ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 года №1141.

Как правильно сканировать документы

Сканированные копии документов в бумажной форме должны быть изготовлены с разрешением 150 dpi и сохранены в формате PDF.

Важно именно сканировать документы, а не фотографировать их. Фотографии могут искажать геометрию документа, содержать тени, неравномерное освещение или не передавать мелкие детали.

Сканирование обеспечивает надлежащее качество текста, печатей и подписей, а также позволяет распознавать символы. Это особенно важно для старых документов с выцветшими печатями или штампами, а также документов с рукописным или мелким текстом.

Если информацию невозможно четко прочитать из-за низкого качества изображения или других дефектов, государственный регистратор может принять решение об отказе в государственной регистрации.

Если документ состоит из нескольких страниц, его необходимо отсканировать в один PDF-файл.

На сканированные копии документов накладывается квалифицированная электронная подпись (КЭП) лица, которое их изготовило. Именно это лицо несет ответственность за соответствие сканированных копий документам в бумажной форме.

Какими должны быть электронные копии документов

Электронные копии должны быть пригодны для восприятия их содержания.

Текст должен быть расположен слева направо без горизонтального или вертикального переворачивания. Все реквизиты документа должны четко читаться.

Какую информацию необходимо указать о документе

Каждая отдельная сканированная копия документа должна содержать текстовую информацию о:

  • типе документа (в соответствии со словарем типов документов);
  • серии (при наличии);
  • номере документа;
  • дате выдачи;
  • уполномоченном субъекте, который выдал документ;
  • сроке действия документа (при наличии);
  • дополнительных сведениях о документе (при наличии).

Почему правильная подготовка документов важна

Правильно подготовленный пакет документов является не только залогом успешной государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Это также помогает минимизировать риск получения отказа, защитить имущественные права и обеспечить беспрепятственное внесение сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

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минюст недвижимость Министерство юстиции Украины

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