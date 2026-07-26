  1. В Україні

Як уникнути відмови під час реєстрації прав на нерухомість онлайн: пояснення для власників

20:31, 26 липня 2026 61
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Від якості скан-копій та правильності оформлення документів залежить, чи буде успішною державна реєстрація прав на нерухомість.
Як уникнути відмови під час реєстрації прав на нерухомість онлайн: пояснення для власників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подати документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно сьогодні можна онлайн через портал «Дія». Це дає змогу отримати послугу без відвідування установ, однак успішний результат залежить не лише від правильно заповненої заяви. Неякісні скан-копії, неправильний формат файлів, відсутність обов’язкових реквізитів або інші порушення вимог до оформлення документів можуть стати підставою для відмови у державній реєстрації. Щоб уникнути зайвих затримок, перед поданням документів варто переконатися, що вони відповідають усім встановленим вимогам.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вимоги до оформлення та подання сканованих копій документів у паперовій формі визначені пунктами 16–18 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1141.

Як правильно сканувати документи

Скановані копії документів у паперовій формі повинні бути виготовлені з роздільною здатністю 150 dpi та збережені у форматі PDF.

Важливо саме сканувати документи, а не фотографувати їх. Фотографії можуть спотворювати геометрію документа, містити тіні, нерівномірне освітлення або не передавати дрібні деталі.

Сканування забезпечує належну якість тексту, печаток і підписів, а також дає можливість розпізнати символи. Це особливо важливо для старих документів із вицвілими печатками чи штампами, а також документів із рукописним або дрібним текстом.

Якщо інформацію неможливо чітко прочитати через низьку якість зображення чи інші дефекти, державний реєстратор може ухвалити рішення про відмову у державній реєстрації.

Якщо документ складається з кількох сторінок, його необхідно відсканувати в один PDF-файл.

На скановані копії документів накладається кваліфікований електронний підпис (КЕП) особи, яка їх виготовила. Саме ця особа несе відповідальність за відповідність сканованих копій документам у паперовій формі.

Якими мають бути електронні копії документів

Електронні копії повинні бути придатними для сприйняття їхнього змісту.

Текст має бути розташований зліва направо без горизонтального чи вертикального перевертання. Усі реквізити документа повинні чітко читатися.

Яку інформацію потрібно зазначити про документ

Кожна окрема сканована копія документа повинна містити текстову інформацію про:

  • тип документа (відповідно до словника типів документів);
  • серію (за наявності);
  • номер документа;
  • дату видачі;
  • уповноважений суб’єкт, який видав документ;
  • строк дії документа (за наявності);
  • додаткові відомості про документ (за наявності).

Чому правильна підготовка документів є важливою

Правильно підготовлений пакет документів є не лише запорукою успішної державної реєстрації прав на нерухоме майно. Це також допомагає мінімізувати ризик отримання відмови, захистити майнові права та забезпечити безперешкодне внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст нерухомість Міністерство юстиції України

Популярні новини

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 11k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 13k
Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

19:43, 25 липня 2026 6k
Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

17:55, 25 липня 2026 6k
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 10k
Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

21:31, 25 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Гроші заблокували на картці за борги: права боржника, ліміти на витрати та порядок зняття арешту

Банк відмовляється знімати арешт з картки: до кого насправді потрібно звертатися та якою сумою вправі користуватись боржники.

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Законопроєкт пропонує суттєво розширити соціальні та правові гарантії для цивільних осіб, які виконували конфіденційні завдання в інтересах державної безпеки України.

Верховний Суд визнав законною базу окладів у 1762 грн, але після успішного перерахунку військової пенсії можна втратити доплату та індексацію

Перерахунок військової пенсії може стати фінансово невигідним: оклади залишаться на рівні 2018 року, а успішне підвищення основної пенсії через суд позбавляє військових щомісячної надбавки та індексації.

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]