Як уникнути відмови під час реєстрації прав на нерухомість онлайн: пояснення для власників

Від якості скан-копій та правильності оформлення документів залежить, чи буде успішною державна реєстрація прав на нерухомість.

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Подати документи для державної реєстрації прав на нерухоме майно сьогодні можна онлайн через портал «Дія». Це дає змогу отримати послугу без відвідування установ, однак успішний результат залежить не лише від правильно заповненої заяви. Неякісні скан-копії, неправильний формат файлів, відсутність обов’язкових реквізитів або інші порушення вимог до оформлення документів можуть стати підставою для відмови у державній реєстрації. Щоб уникнути зайвих затримок, перед поданням документів варто переконатися, що вони відповідають усім встановленим вимогам.

Вимоги до оформлення та подання сканованих копій документів у паперовій формі визначені пунктами 16–18 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1141.

Як правильно сканувати документи

Скановані копії документів у паперовій формі повинні бути виготовлені з роздільною здатністю 150 dpi та збережені у форматі PDF.

Важливо саме сканувати документи, а не фотографувати їх. Фотографії можуть спотворювати геометрію документа, містити тіні, нерівномірне освітлення або не передавати дрібні деталі.

Сканування забезпечує належну якість тексту, печаток і підписів, а також дає можливість розпізнати символи. Це особливо важливо для старих документів із вицвілими печатками чи штампами, а також документів із рукописним або дрібним текстом.

Якщо інформацію неможливо чітко прочитати через низьку якість зображення чи інші дефекти, державний реєстратор може ухвалити рішення про відмову у державній реєстрації.

Якщо документ складається з кількох сторінок, його необхідно відсканувати в один PDF-файл.

На скановані копії документів накладається кваліфікований електронний підпис (КЕП) особи, яка їх виготовила. Саме ця особа несе відповідальність за відповідність сканованих копій документам у паперовій формі.

Якими мають бути електронні копії документів

Електронні копії повинні бути придатними для сприйняття їхнього змісту.

Текст має бути розташований зліва направо без горизонтального чи вертикального перевертання. Усі реквізити документа повинні чітко читатися.

Яку інформацію потрібно зазначити про документ

Кожна окрема сканована копія документа повинна містити текстову інформацію про:

тип документа (відповідно до словника типів документів);

серію (за наявності);

номер документа;

дату видачі;

уповноважений суб’єкт, який видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

Чому правильна підготовка документів є важливою

Правильно підготовлений пакет документів є не лише запорукою успішної державної реєстрації прав на нерухоме майно. Це також допомагає мінімізувати ризик отримання відмови, захистити майнові права та забезпечити безперешкодне внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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