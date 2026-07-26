Біля Одеси затонуло іноземне торговельне судно — загинули 9 членів екіпажу та український лоцман

Судно, яке Росія атакувала ракетами після виходу з Одеського порту, затонуло через тиждень після удару.

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В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня зазнало ракетного удару з боку Росії. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, судно було уражене російськими ракетами після виходу з Одеського порту, куди завантажило українську кукурудзу.

Унаслідок атаки загинули дев’ять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати.

Кіпер зазначив, що на момент затоплення судна екіпажу на борту вже не було.

Очільник Одеської ОВА наголосив, що Росія вкотре свідомо атакувала цивільне судноплавство, поставивши під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень.

«Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора», — зазначив Олег Кіпер.

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