Україна оновила цілі для далекобійних ударів по РФ: Володимир Зеленський розкрив нові деталі плану

Дальність українських ударів уже перевищує 3 тисячі кілометрів, а перелік пріоритетних цілей було оновлено.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо реалізації плану далекобійних ударів по території Росії. За його словами, виконання цього плану відбувається відповідно до визначених пріоритетів.

Глава держави зазначив, що українські засоби ураження вже здатні діяти на відстані понад 3 тисячі кілометрів, а робота над збільшенням дальності триває.

За словами Президента, стратегічна глибина російського тилу, яка тривалий час була перевагою РФ, нині стає проблемою для її політичного та військового керівництва. Він пояснив це тим, що більшість російських засобів протиповітряної оборони зосереджена навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту та Санкт-Петербурга.

Володимир Зеленський також заявив, що українські безпілотники вже довели здатність уражати цілі, зокрема в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених від Москви районах Росії.

Президент повідомив, що від початку реалізації плану далекобійних ударів цього року виконано понад тисячу вогневих завдань. За його словами, уражень зазнали нафтові об’єкти, критично важливі військові виробництва та системно важливі об’єкти російської логістики.

За підсумками наради, як повідомив глава держави, було погоджено продовження операцій та оновлено перелік пріоритетних цілей з урахуванням їхнього реального впливу на можливості Росії продовжувати війну.

За словами Президента, головною метою таких дій є посилення тиску на Росію шляхом ускладнення виробництва компонентів для озброєння, завдання економічних втрат, зокрема нафтовій галузі, а також створення умов, які спонукатимуть російську сторону до дипломатичного врегулювання.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна надала політичному керівництву Росії всі необхідні пропозиції для завершення війни «достойним миром», а міжнародні партнери, за його словами, обізнані з тим, які кроки для цього потрібні. Він додав, що ефективність українських далекобійних ударів працює на створення умов для реальної дипломатії.

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