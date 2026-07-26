  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Договір оренди держмайна можуть визнати недійсним через недостовірну інформацію: позиція Верховного Суду

16:37, 26 липня 2026 75
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд назвав підставу для недійсності договору оренди держмайна.
Договір оренди держмайна можуть визнати недійсним через недостовірну інформацію: позиція Верховного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Договір оренди державного майна підлягає визнанню недійсним як вчинений під впливом помилки щодо істотних властивостей майна (ст. 229 ЦК України), якщо орендодавець, порушивши ч. 5 ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», не надав потенційному орендарю повної та достовірної інформації щодо фактичного стану об’єкта оренди, що безпосередньо впливає на можливість використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до умов договору. Покладення на орендаря негативних наслідків, зумовлених неналежним виконанням орендодавцем обов’язку щодо розкриття такої інформації, не відповідає засадам добросовісності, розумності та справедливості, також правовій природі відповідної процедури передачі майна в оренду. Такий висновок зробив КГС ВС у справі № 916/3317/23.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

КГС ВС розглянув касаційну скаргу ДП та ТОВ за позовом ТОВ до регіонального відділення ФДМ України, ДП про визнання недійсним результату електронного аукціону, визнання недійсним договору оренди та стягнення сплачених коштів у процедурі торгів.

ТОВ взяло участь в електронному аукціоні з передачі в оренду державного нерухомого майна — складського майданчика з будівлями та спорудами, що перебувало на балансі ДП. За результатами аукціону позивача визначено переможцем, після чого він сплатив гарантійний та авансовий внески й уклав договір оренди з ФДМ України та балансоутримувачем.

Надалі позивач звернувся до суду з вимогами про визнання недійсними результатів електронного аукціону та договору оренди, а також про стягнення з державного бюджету сплачених коштів, позов мотивовано тим, що під час проведення електронного аукціону орендодавець оприлюднив недостовірну та неповну інформацію про фактичний стан об’єкта оренди, внаслідок чого після укладення договору з’ясувалося, що майно через наявність зсувних процесів не може використовуватися за цільовим призначенням без здійснення комплексу інженерних заходів.

Суди розглядали справу неодноразово. Після нового апеляційного розгляду апеляційний суд постановою змінив рішення суду першої інстанції про задоволення позову. Апеляційний суд повторно дослідив докази щодо достовірності інформації про об’єкт оренди, змінив мотиви задоволення позовних вимог про недійсність договору, залишивши відповідний висновок по суті без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до ч. 5 ст. 2 Закону України «Про оренду державного і комунального майна» оренда здійснюється, зокрема, на основі принципу повного, своєчасного та достовірного інформування про об’єкти оренди і порядок передачі їх в оренду.

Отже, наведена норма встановлює не лише загальну декларацію принципу прозорості орендних процедур, а й покладає на осіб, які забезпечують передачу майна в оренду, обов’язок надати таку інформацію про об’єкт, яка є істотною для ухвалення рішення про участь в аукціоні, укладення договору оренди та подальше використання майна відповідно до його цільового призначення.

КГСВ ВС зазначив, що сама собою обставина непідписання ТОВ акта приймання-передачі майна не може свідчити про недобросовісну поведінку позивача або про його ухилення від належного виконання договірних обов’язків.

Водночас з огляду на встановлені судами обставини поведінка ТОВ відповідає стандарту добросовісної та розумної поведінки учасника цивільного обороту, тоді як ненадання ФДМ України повної та достовірної інформації щодо фактичного стану об’єкта оренди мало істотний вплив на волевиявлення позивача та можливість використання орендованого майна за призначенням відповідно до умов договору оренди.

КГС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що під час передачі державного майна в оренду орендодавець зобов’язаний забезпечити розкриття повної, достовірної та точної інформації про об’єкт оренди. Якщо в оголошенні про проведення електронного аукціону відсутні відомості про істотні характеристики майна, які впливають на можливість його використання за визначеним договором цільовим призначенням, негативні наслідки такого неналежного інформування не можуть покладатися на добросовісного учасника аукціону.

Колегія суддів зазначила, що апеляційний суд належним чином виконав вказівки, викладені у постанові Верховного Суду, повторно дослідив докази, надав оцінку технічному звіту та висновку судової земельно-технічної експертизи, а також обґрунтовано встановив, що саме висновок судової експертизи підтверджує неможливість використання орендованого майна за його цільовим призначенням без проведення комплексу заходів з інженерного захисту території.

Колегія суддів також відхилила доводи касаційної скарги щодо недопустимості висновку судової експертизи, зазначивши що заперечення відповідачів ґрунтувалися переважно на складеному ними в односторонньому порядку акті, який не може вважатися достатнім та об’єктивним доказом для спростування висновків експерта.

Разом з тим КГС ВС виснував, що в межах цієї справи за умови сплати ТОВ гарантійного та авансового внесків ефективним способом захисту є визнання договору оренди недійсним із одночасним заявленням вимоги про стягнення сплачених сум відповідно до ст. 1212 ЦК України, а власне незазначення судами попередніх інстанцій вказаної статті під час правової кваліфікації спірних правовідносин не свідчить про неправильне вирішення спору по суті та не може бути самостійною підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

З огляду на викладене КГС ВС не вбачає підстав для формування правового висновку щодо застосування ч. 10 ст.13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та п.110 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, у питанні повернення гарантійного та авансового внесків у випадку, коли учасник електронного аукціону набув статусу переможця, аукціон не визнано недійсним, договір оренди укладено, однак переможець відмовився від підписання акта приймання-передачі майна.

Таке питання не є визначальним для вирішення цього спору, оскільки суди попередніх інстанцій встановили недійсність договору оренди, а також обставини ненадання позивачу повної та достовірної інформації щодо об’єкта оренди. Крім цього, недобросовісної поведінки ТОВ у зв’язку з непідписанням акта приймання-передачі суди не встановили.

За результатами розгляду КГС ВС залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову апеляційного суду — без змін та поновив її виконання.

Детальніше з текстом постанови текстом постанови КГС ВС від 03.06.2026 у справі № 916/3317/23 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Популярні новини

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

Після ДТП алкоголю не виявили, але через сім місяців з'явилися 3,71 проміле: військовому відмовили у виплаті за інвалідність

09:24, 25 липня 2026 10k
Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

Прикордонник помер від хвороби серця, а родині відмовили у виплаті 15 млн грн через алкоголь у крові — що вирішив суд

18:28, 24 липня 2026 13k
Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

Військовослужбовиця виграла суд у Нацгвардії: грошове забезпечення перерахують за 2020–2023 роки

19:43, 25 липня 2026 5k
Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

Чоловік вимагав виключити його з військового обліку, посилаючись на неотримання військової спеціальності до 40 років: що вирішив суд

17:55, 25 липня 2026 5k
Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

Пенсійне посвідчення: яку важливу перевагу приховує пластикова картка

23:12, 24 липня 2026 10k
Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

Пенсіонер через суд домігся поновлення виплати щомісячної доплати 2000 грн

21:31, 25 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив примусове виконання в Україні рішення іноземного суду про стягнення заборгованості зі сплати аліментів

Якщо боржник був належним чином повідомлений про розгляд справи через свого представника, це саме по собі не є підставою для відмови у визнанні та виконанні рішення іноземного суду в Україні.

НБУ визначив 16 ознак підозрілих операцій: які платежі через картки можуть потрапити під фінмоніторинг

НБУ пропонує запровадити нові правила моніторингу платіжних операцій: проєкт положення зобов'язує банки та платіжні установи впровадити системи аналізу поведінки клієнтів для своєчасного виявлення підозрілих операцій.

Один військовий — одне авто: чи можна залишити гуманітарний транспорт після звільнення та що буде за його продаж

Гуманітарні авто для військових: за що можуть скасувати реєстрацію та відкрити кримінальне провадження.

Спадщина чи кримінальна справа: чому не можна знімати гроші з картки померлого родича

Багато хто помилково вважає, що якщо знає PIN-код або має картку на руках, то може безперешкодно зняти кошти.

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]