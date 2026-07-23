Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 все ж таки залишається нечинною: ВС відкрив касацію, щоб уперше сформувати правову позицію щодо повноважень Уряду відтерміновувати виплату пенсій за рішеннями судів.

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Верховний Суд відкрив касаційне провадження щодо законності Постанови Кабміну 821, але не підтримав вимогу Уряду призупинити виконання рішень попередніх інстанцій. Поки триває касаційний перегляд, ці рішення залишаються чинними, а пенсіонери й надалі можуть вимагати виконання судових рішень про виплату належних їм коштів.

Пенсійна справа, яка може змінити правила гри для тисяч пенсіонерів, дійшла до Верховного Суду. Верховний Суд ухвалою від 21 липня відкрив касаційне провадження у справі щодо законності Постанови КМУ № 821, яка регулювала порядок виплати боргів за рішеннями судів. Попри спробу Уряду призупинити виконання рішень попередніх інстанцій, Верховний Суд відмовив у такому клопотанні. Це означає, що пенсіонери поки що зберігають можливість домагатися виплати належних їм коштів.

Для багатьох українських пенсіонерів судове рішення сьогодні — не фінал, а лише початок боротьби за реальне отримання належних коштів. Справа щодо Постанови № 821 порушує значно ширше питання, ніж просто вирішення одного спору: чи може держава відкладати виконання судових рішень через підзаконні акти, чи принцип їх обов’язковості залишається безумовною гарантією верховенства права.

«Відсутні кошти — відсутній обов’язок виконувати і обов’язкові рішення суду щодо перерахунку пенсії». Здається, саме за цією логікою роками будувалися взаємовідносини з громадянами, які виграли суди проти держави. Замість виконання судових рішень урядом було створено цілу систему підзаконних бар’єрів, що фактично легалізували затримки виплат і ставили обов’язковість судового акта в пряму залежність від наявності коштів у бюджеті.

Головним інструментом цієї політики стала Постанова КМУ від 14.07.2025 № 821, яка дозволяла Пенсійному фонду виплачувати заборгованість частинами і на невизначений термін, виходячи лише з наявних бюджетних асигнувань. Однак у липні 2026 року цей механізм пройшов перше випробування у найвищій судовій інстанції.

Чому Уряд пішов у касацію?

У жовтні 2025 року громадянин звернувся до суду з вимогою визнати протиправною та нечинною Постанову № 821. Київський окружний адміністративний суд та Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 320/51895/25 підтримали позицію позивача, визнавши пункти 1, 2, 3 цієї Постанови протиправними та нечинними. Суди наголосили, що виконання судового рішення не може бути лише формальним нарахуванням сум без їх фактичної виплати.

Не погоджуючись із цим, Кабінет Міністрів подав касаційну скаргу до Верховного Суду. Уряд намагається довести, що має повноваження самостійно визначати порядок виплат у межах бюджетного законодавства, особливо в умовах воєнного стану. Крім того, одночасно з касаційною скаргою, Кабмін подав клопотання про зупинення виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 04.03.2026 та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.06.2026 у справі №320/51895/25. Тобто, уряд наполягав на тимчасовому призупиненні виконання рішення, яке відкриває шлях до виплати багатомільярдної заборгованості пенсіонерам.

Аргументи Уряду: 97 мільярдів боргів і воєнний стан

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, Кабінет Міністрів просить Верховний Суд скасувати рішення попередніх інстанцій та наводить кілька ключових аргументів.

Насамперед Уряд попереджає, що у разі скасування постанови № 821 Пенсійний фонд фактично залишиться без чинного механізму фінансування виплат заборгованості за судовими рішеннями.

Ще одним аргументом є масштаб проблеми. За даними Кабінету Міністрів, сума невиконаних судових рішень щодо пенсійних виплат уже перевищує 97 млрд грн. За інформацією Пенсійного фонду, йдеться приблизно про 96,7 млрд грн. На думку Уряду, погасити таку заборгованість у короткі строки за нинішніх бюджетних можливостей неможливо.

Окремо Кабмін посилається на умови воєнного стану. Пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики наголошують, що в умовах обмежених фінансових ресурсів пріоритетом держави залишається фінансування сектору безпеки й оборони.

Крім того, Уряд стверджує, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та, на його думку, необґрунтовано звузили повноваження Кабінету Міністрів щодо визначення порядку використання бюджетних коштів.

Закон понад постанову: чому позивач вважає позицію Уряду безпідставною

У своїх запереченнях до Верховного Суду позивач наполягає: право на пенсію, підтверджене судовим рішенням, не може бути обмежене підзаконним нормативним актом.

Головний аргумент полягає в тому, що обов’язок держави виплатити пенсію у визначеному судом розмірі виникає безпосередньо із закону та судового рішення, а не з урядової постанови. На думку позивача, постанова Кабінету Міністрів № 821 не створювала нових правовідносин, а лише відтерміновувала виконання вже існуючого обов’язку держави.

Позивач також заперечує твердження про можливі додаткові бюджетні втрати. Виконання судових рішень, як зазначається у запереченнях, не є новими видатками держави, а становить виплату коштів, які вже належать пенсіонерам на підставі рішень суду.

Окремо звертається увага і на фінансовий стан Пенсійного фонду. За твердженням позивача, на початку 2025 року бюджет Фонду був профіцитним, що, ставить під сумнів аргументи Кабінету Міністрів про відсутність фінансових можливостей для виконання судових рішень.

Крім того, позивач заперечує проти клопотання Уряду про зупинення виконання рішень судів першої та апеляційної інстанцій. На його переконання, таке клопотання спрямоване не на захист державних інтересів, а на збереження дії нормативного акта, який уже визнано судами протиправним та нечинним.

Логіка Верховного Суду: чому відкрито провадження, але відмовлено у зупиненні?

ВС дійшов висновку, що наразі відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування норм Закону про Держбюджет на 2025 рік та компетенції Уряду в контексті Постанови № 821. Це питання потребує ретельної перевірки та вивчення матеріалів справи, що неможливо зробити без відкриття касації.

У зупиненні дії, раніше винесених рішень, щодо перерахунку і виплати пенсій — відмовлено. Для зупинення виконання судових рішень, яке допускається як виняток, мають бути вагомі причини.

Відповідно до Конституції, держава зобов’язана забезпечити виконання судових рішень.

Уряд, своєю чергою, не надав належних обґрунтувань та доказів того, що скасування постанови створить незворотні наслідки або зробить захист прав Уряду неможливим.

«Сподівання і припущення скаржника на певні результати касаційного розгляду справи не можуть бути підставою для зупинення виконання судового рішення, яке набрало законної сили» — зазначив Верховний Суд.

Значення рішення ВС для правової системи

Відмова Верховного Суду зупинити виконання рішень апеляції означає, що Постанова № 821 залишається нечинною протягом усього часу касаційного перегляду.

Тобто попри касаційний перегляд, пенсіонери не позбавлені процесуальних механізмів для виконання судових рішень. Зокрема, вони можуть:

звернутися до суду із заявою про зміну способу або порядку виконання рішення відповідно до статті 378 КАС України, якщо Пенсійний фонд посилається на неможливість його виконання;

ініціювати судовий контроль за виконанням рішення, що зобов’язує Пенсійний фонд звітувати перед судом про вжиті заходи;

отримати виконавчий лист і відкрити виконавче провадження в органах державної виконавчої служби для примусового виконання рішення.

Детальніше про процесуальні механізми читайте в матеріалі «Судово-юридичної газети» Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками.

Наразі ж ухвала Верховного Суду від 21 липня 2026 року є проміжним, але важливим етапом у боротьбі за соціальну справедливість. Суд чітко дав зрозуміти: бюджетні труднощі держави не можуть бути автоматичним виправданням для ігнорування судових рішень.

Спроба Кабінету Міністрів зберегти механізм виплат, запроваджений Постановою № 821, наразі зазнала процесуальної невдачі. Якщо Верховний Суд остаточно залишить у силі рішення про її нечинність, це може стати одним із найважливіших прецедентів у сфері соціального захисту. Наслідком такого рішення може стати зміна підходів до виконання судових рішень про пенсійні виплати та відкриття можливості для погашення заборгованості, яка, за офіційними даними, наближається до 97 млрд грн.

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