Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Ситуація, коли пенсіонер виграє судовий спір із Пенсійним фондом України, але фактично не отримує присуджених коштів, набула вже постійного характеру. Для пенсіонера в Україні судове рішення сьогодні — це не фінал, а інструмент для подальшої боротьби. За останні п’ять років кількість таких судових рішень зросла у 26 разів, а загальний борг держави за ними перевищив 91 млрд грн. Головною причиною блокування виплат стала Постанова КМУ № 821, яка запровадила механізм пропорційного фінансування, що фактично відтерміновує виплату боргів.

Постанова КМУ №821: як виконуються судові рішення щодо пенсій

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 № 821 запровадила порядок, відповідно до якого виплати за судовими рішеннями здійснюються виключно в межах коштів, окремо передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до цього порядку, органи ПФУ отримали можливість здійснювати виконання рішень судів щодо перерахунку пенсій та виплати заборгованості не одноразово й у повному обсязі, як це передбачено судовими актами, а поетапно.

Пенсіонери спочатку отримують основну пенсію у звичні строки, тоді як доплати, нараховані за рішеннями судів (різниця або заборгованість), виплачуються окремо — наприкінці місяця і лише за наявності фінансування. Зафіксовані випадки, коли в межах цього механізму військовим пенсіонерам здійснювалися символічні виплати — зокрема, близько 187 грн щомісяця — як часткове виконання рішень судів про значно більші суми заборгованості.

Водночас проблема накопичення боргів залишається невирішеною, оскільки за чинних темпів фінансування повне погашення заборгованості може розтягнутися на десятки років, що фактично створює довгострокову чергу на виконання судових рішень.

Постанова № 821 — поза законом

4 березня 2026 року Київський окружний адміністративний суд у справі № 320/51895/25 визнав пункти 1, 2, 3 Постанови № 821 протиправними та нечинними.

Суд підтвердив, що підзаконний акт Кабінету Міністрів не може обмежувати або змінювати суть судового рішення, яке набрало законної сили. Держава не має права ставити виконання рішення суду в залежність від наявності окремого фінансування або спеціальних бюджетних черг.

Суд наголосив, що право на пенсію визначається законами, а не бюджетними можливостями.

Попри те, що Постанова № 821 визнана незаконною, Кабінет Міністрів та Міністерство соціальної політики подали апеляційні скарги, розгляд яких триває у Шостому апеляційному адміністративному суді.

Крім того, Уряд вже ініціював обговорення нового проєкту постанови, який за змістом майже повністю дублює скасовану Постанову № 821. Правозахисники та пенсіонери через петиції вимагають не допускати повторного впровадження тих самих обмежень під новим номером.

«Судово-юридична газета» вже наголошувала на відсутності механізму виокремлення виплат. І хоча, новий проєкт постанови створює чіткий алгоритм, він не вирішує головної проблеми — дефіциту коштів.

Стратегія захисту

Нажаль, через складні механізми фінансування ПФУ часто затягує реальні виплати навіть після виграного суду, і одного звернення до суду буде недостатньо, принаймні до впровадження радикальних законодавчих змін, що будуть дійсно захищати права пенсіонерів.

Якщо в судовому порядку отримано рішення про перерахунок пенсії, коли суд зобов’язує ПФУ переглянути розмір виплат, проте Фонд здійснює перерахунок лише на папері, необхідне подальше судове оскарження.

Необхідно звернутись до суду з позовною заявою про незастосування Постанови № 821 до конкретної виплати або про стягнення заборгованості у повному обсязі.

Не слід покладатися виключно на автоматичне оновлення даних в електронних системах Пенсійного фонду України. Для реального просування виконання судового рішення необхідно ініціювати процедуру примусового виконання.

Зокрема, рекомендується отримати виконавчий лист у суді, який ухвалив рішення та звернутися до органів державної виконавчої служби для відкриття виконавчого провадження. Відкриття виконавчого провадження має ключове значення, оскільки саме воно створює юридичний механізм контролю за виконанням рішення.

Верховний Суд у постанові від 13 листопада 2025 року у справі № 260/9788/23 підтвердив, що відсутність бюджетного фінансування є поважною причиною невиконання рішення суду про перерахунок та виплату пенсії. Державний виконавець у такому випадку не має права накладати на ПФУ штраф за бездіяльність.

Зміна способу виконання рішення

Водночас, ВС звернув увагу на норму ч. 3 ст. 378 КАС України. Якщо суб’єкт владних повноважень, тобто ПФУ не виконує рішення щодо пенсійних виплат протягом двох місяців, це є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання — аж до прямого стягнення відповідних сум.

Це рішення ускладнює примусове виконання через виконавчу службу, але не скасовує обов’язковості судового рішення. При невиконанні рішення протягом 2 місяців варто подавати заяву про зміну способу виконання на пряме стягнення.

Ключовим інструментом є абзац другий частини третьої статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України. Ця норма була введена Законом № 4094-IX від 21.11.2024 і набрала чинності 19 грудня 2024 року.

Необхідно звернутися до суду, який ухвалив первинне рішення, із заявою про зміну способу та порядку його виконання.

У такій заяві зазвичай порушується питання про зміну формулювання способу захисту з зобов’язати вчинити дії, зокрема здійснити перерахунок та виплату пенсії на стягнути кошти у чітко визначеному розмірі заборгованості. Такий підхід застосовується з метою конкретизації грошового зобов’язання та спрощення механізму його примусового виконання у виконавчому провадженні.

Так, КАС ВС у постанові від 28 жовтня 2025 року у справі № 380/7706/22 застосував абзац 2 ч. 3 ст. 378 КАС України. Невиконання ПФУ рішення щодо пенсійних виплат протягом двох місяців є самостійною та достатньою підставою для зміни способу виконання на пряме стягнення конкретної суми доплати. ВС відхилив аргументи ПФУ про відсутність фінансування як застарілий підхід. Нова норма спрямована на реальне, а не формальне виконання рішень у соціальних спорах.

Верховний Суд ухвалою від 18 лютого 2026 року у справі № 560/10458/22 також підтвердив правомірність зміни способу виконання судового рішення з зобов’язання перерахувати на пряме стягнення коштів з органів Пенсійного фонду.

Пенсіонер виграв суд щодо індексації пенсії та стягнення моральної шкоди. Оскільки Головне управління ПФУ не виплачувало нараховані кошти у повному обсязі, позивач звернувся до суду із заявою про зміну способу виконання рішення. Суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік пенсіонера, постановивши стягнути з ПФУ заборгованість. Верховний Суд наголосив, що ухвали про зміну способу виконання рішення не підлягають касаційному оскарженню. Це означає, що Пенсійний фонд не може затягувати процес у вищій інстанції, а рішення апеляційного суду про стягнення коштів є остаточним і має виконуватися негайно.

Необхідність законодавчого врегулювання

Ситуація зі спорами про виплати пенсій демонструє лише наявність кризи, коли судове рішення про перерахунок пенсії стає початком тривалого та виснажливого процесу. Пенсіонери змушені спочатку виборювати право на перерахунок, а потім окремо судитися за фактичну виплату коштів, оскаржуючи урядові обмеження, такі як Постанова № 821.

Уряд намагається вирішити бюджетну проблему за допомогою підзаконних актів, які суперечать Конституції та спеціальному закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Постанова Кабміну ставить обов’язковість судового рішення у залежність від наявності асигнувань, що зводить нанівець саму сутність правосуддя та принципу верховенства права. Ситуація потребує не чергових тимчасових постанов Уряду, а комплексного врегулювання на законодавчому рівні.

