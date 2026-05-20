23 травня — дедлайн: ветерани мають в Дії подати заяву на компенсацію витрат за автоцивілку

08:12, 20 травня 2026
Виплата доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни за умови наявності документів у застосунку.
Ветерани та ветеранки можуть подати заяву на компенсацію витрат за автоцивілку до 23 травня включно — повідомили в пресслужбі «Дії».

Як зазначається, завершується термін подання заяв на компенсацію за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, строк дії яких уже закінчився. Йдеться про пільгові договори, укладені з 1 січня 2025 року — звернутися за виплатою можна навіть у разі, якщо поліс уже не є чинним.

Компенсація доступна для ветеранів із посвідченням учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни за умови, що відповідний документ відображається у «Дії».

Також визначено вимоги до транспортного засобу: автомобіль має відповідати умовам програми та не використовуватися для комерційних перевезень, зокрема таксі або вантажних послуг.

Для подання заяви необхідно зайти у застосунок «Дія», перейти до розділу «Ветеран PRO», обрати послугу компенсації автоцивілки та оформити заявку в електронному вигляді.

Виплата коштів здійснюватиметься на «Дія.Картку».

У «Дії» закликали не відкладати подання заяв і нагадали, що крайній термін — 23 травня включно.

