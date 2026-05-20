У Києві затримали іноземця, який наклеював на авто символіку ЗСУ, а потім на замовлення підпалював їх

Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному іноземцю, який діяв за завданням, отриманим через Telegram, та підпалював транспорт у столиці.

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 24-річному громадянину Грузії, який, за даними слідства, підпалював автомобілі після того, як сам наклеював на них символіку Збройних Сил України. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як встановлено, на початку березня підозрюваний прибув до України у пошуках підробітку. Через месенджер Telegram він, за версією слідства, знайшов завдання від представників спецслужб рф, яке передбачало підпали автомобілів, що нібито належать ЗСУ.

Водночас замість пошуку військових авто чоловік самостійно наклеював на цивільні позашляховики символіку Збройних сил України, після чого підпалював їх.

Зокрема, у Парку Партизанської Слави він підпалив автомобіль «Cherry Tiggo 2», а на проспекті Григоренка — «Ssang Yong Rexton», кинувши горючу суміш на капот.

Правоохоронці затримали підозрюваного в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із перепискою, яка, за даними слідства, підтверджує зв’язок зі спецслужбами рф.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру в умисному підпалі двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 133 тис. грн. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

