  1. В Україні

У Києві затримали іноземця, який наклеював на авто символіку ЗСУ, а потім на замовлення підпалював їх

08:30, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному іноземцю, який діяв за завданням, отриманим через Telegram, та підпалював транспорт у столиці.
У Києві затримали іноземця, який наклеював на авто символіку ЗСУ, а потім на замовлення підпалював їх
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 24-річному громадянину Грузії, який, за даними слідства, підпалював автомобілі після того, як сам наклеював на них символіку Збройних Сил України. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як встановлено, на початку березня підозрюваний прибув до України у пошуках підробітку. Через месенджер Telegram він, за версією слідства, знайшов завдання від представників спецслужб рф, яке передбачало підпали автомобілів, що нібито належать ЗСУ.

Водночас замість пошуку військових авто чоловік самостійно наклеював на цивільні позашляховики символіку Збройних сил України, після чого підпалював їх.

Зокрема, у Парку Партизанської Слави він підпалив автомобіль «Cherry Tiggo 2», а на проспекті Григоренка — «Ssang Yong Rexton», кинувши горючу суміш на капот.

Правоохоронці затримали підозрюваного в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із перепискою, яка, за даними слідства, підтверджує зв’язок зі спецслужбами рф.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру в умисному підпалі двох автомобілів (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 133 тис. грн. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ ЗСУ Телеграм підозрюваний авто

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рада може запровадити нульовий ПДВ на бойові роботи для фронту

В Україні пропонують звільнити від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

КГС ВС має вирішити, чи може статут ОСББ змінювати законодавчий порядок голосування співвласників

Верховний Суд передав справу про ОСББ до палати КГС ВС для узгодження підходів щодо голосування співвласників за внески та управління майном.

Військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану

Володимир Зеленський оновив підхід до кадрової політики в державних органах: військовослужбовці отримують пріоритет у заміщенні посад в Офісі Президента, РНБО та регіональних адміністраціях.

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]