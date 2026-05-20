  У світі

У Франції поліція попередила водіїв про нетверезих оленів на дорогах

09:24, 20 травня 2026
Дивну поведінку тварин пояснюють зміною раціону після зими та процесами бродіння у шлунку.
У Франції правоохоронці звернулися до водіїв із закликом бути уважними на сільських дорогах через незвичне сезонне явище — появу оленів і сарн, які поводяться дезорієнтовано, ніби перебувають у стані сп’яніння. Про це повідомляє 24 Heures.

Французька жандармерія зазначає, що навесні тварини змінюють раціон і активно споживають молоді пагони, бруньки та іншу рослинність, багату на цукри. Після суворої зими така їжа стає для них легко доступною та поживною, однак має побічний ефект.

За поясненнями експертів, на яких посилаються французькі ЗМІ, у шлунках жуйних тварин під час перетравлення цукристої рослинності може утворюватися етанол. У поєднанні з іншими речовинами з весняної їжі це може спричиняти тимчасові порушення координації та дезорієнтацію.

Такий стан іноді триває кілька днів, доки метаболізм тварин не стабілізується. У цей період олені можуть поводитися непередбачувано та раптово виходити на проїжджу частину, створюючи ризики для дорожнього руху.

Поліція Франції рекомендує водіям особливо обережно рухатися сільськими дорогами навесні, коли подібні випадки трапляються частіше через активну зміну харчування диких тварин.

Стрічка новин

