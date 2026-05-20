  1. У світі

Пентагон оголосив про скорочення бригад у Європі до трьох

08:29, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Остаточне рішення щодо розміщення сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США.
Пентагон оголосив про скорочення бригад у Європі до трьох
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пентагон вирішив скоротити кількість бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох - повернувшись до рівня 2021 року. Про це заявив речник Пентагона Шона Парнелла на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, рішення є результатом «комплексного багаторівневого аналізу» американської військової присутності в Європі.

Остаточне рішення щодо розміщення цих та інших сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно забезпечувати оборону континенту.

Очільник Пентагону Піт Гегсет провів розмову з польським віцепрем'єром Косіньяк-Камишем. Пентагон обіцяє зберегти «сильну військову присутність у Польщі».

У заяві підкреслюється, що рішення відповідає порядку денному «Америка понад усе» і покликане стимулювати союзників по НАТО брати на себе «основну відповідальність за конвенційну оборону Європи».

«Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати її приклад», - йдеться у заяві Пентагону.

Рішення Пентагону відбувається на тлі ширших проблем із забезпеченням безпеки Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рада може запровадити нульовий ПДВ на бойові роботи для фронту

В Україні пропонують звільнити від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

КГС ВС має вирішити, чи може статут ОСББ змінювати законодавчий порядок голосування співвласників

Верховний Суд передав справу про ОСББ до палати КГС ВС для узгодження підходів щодо голосування співвласників за внески та управління майном.

Військовослужбовці отримали право на відрядження до ключових державних органів під час воєнного стану

Володимир Зеленський оновив підхід до кадрової політики в державних органах: військовослужбовці отримують пріоритет у заміщенні посад в Офісі Президента, РНБО та регіональних адміністраціях.

Уряд підвищив гранти для бізнесу до 2,5 млн гривень і змінив правила їх отримання

Кабмін ухвалив постанову, якою оновлено механізм державної грантової підтримки бізнесу та затверджено новий Порядок надання грантів на започаткування або масштабування власної справи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]