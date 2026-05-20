Пентагон оголосив про скорочення бригад у Європі до трьох

Пентагон вирішив скоротити кількість бойових бригадних груп у Європі з чотирьох до трьох - повернувшись до рівня 2021 року. Про це заявив речник Пентагона Шона Парнелла на своїй сторінці в соціальній мережі X.

За його словами, рішення є результатом «комплексного багаторівневого аналізу» американської військової присутності в Європі.

Остаточне рішення щодо розміщення цих та інших сил у Європі буде ухвалено після подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників самостійно забезпечувати оборону континенту.

Очільник Пентагону Піт Гегсет провів розмову з польським віцепрем'єром Косіньяк-Камишем. Пентагон обіцяє зберегти «сильну військову присутність у Польщі».

У заяві підкреслюється, що рішення відповідає порядку денному «Америка понад усе» і покликане стимулювати союзників по НАТО брати на себе «основну відповідальність за конвенційну оборону Європи».

«Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Інші союзники по НАТО мають наслідувати її приклад», - йдеться у заяві Пентагону.

Рішення Пентагону відбувається на тлі ширших проблем із забезпеченням безпеки Європи.

