Рада може запровадити нульовий ПДВ на бойові роботи для фронту

В Україні пропонують звільнити від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15259, який спрямований на розв’язання проблеми гострої нестачі наземних роботизованих комплексів (НРК) у бойових підрозділах, що, за позицією ініціаторів, знижує спроможності сил оборони виконувати бойові та логістичні завдання. З цією метою пропонується тимчасово звільнити від податку на додану вартість операції з постачання такої техніки для потреб сектору безпеки і оборони.

Наземні роботизовані комплекси, відіграють критичну роль у сучасних бойових умовах і застосовуються для розвідки, транспортування боєприпасів, евакуації поранених, виконання інженерних робіт та інших завдань у зоні бойових дій.

Водночас у чинному Податковому кодексі України, зокрема в розділі XX «Перехідні положення», підрозділі 2 «Особливості справляння податку на додану вартість», відсутня спеціальна норма, яка б передбачала звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання наземних роботизованих комплексів (наземних безпілотних систем).

Саме тому законопроєктом пропонується запровадити окремий податковий виняток для таких операцій.

Законопроєкт передбачає доповнення підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України новим пунктом, яким встановлюється, що тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, звільняються від ПДВ операції з постачання на митній території України наземних безпілотних систем.

Пільга застосовуватиметься до техніки, яка класифікується у товарних групах 84, 85, 87, 90, 93 згідно з УКТ ЗЕД, за умови дотримання визначених критеріїв.

Зокрема, звільнення від ПДВ діятиме у випадках, коли:

постачання здійснюється за державними контрактами (договорами) оборонних закупівель;

кінцевим отримувачем є визначені суб’єкти сектору безпеки та оборони — серед них Міністерство оборони України, Збройні Сили України, інші військові формування, правоохоронні органи, добровольчі формування територіальних громад, а також інші структури, залучені до забезпечення національної безпеки і відсічі збройної агресії російської федерації.

Також до кола отримувачів можуть належати підприємства, які є виконавцями або співвиконавцями державних оборонних контрактів.

У разі ухвалення законопроєкту його вплив матиме передусім бюджетно-економічний та організаційний характер. Ініціатори виходять із того, що скасування ПДВ на постачання наземних роботизованих комплексів дозволить зменшити кінцеву вартість таких закупівель для держави, а отже — за ті самі бюджетні ресурси можна буде придбати більшу кількість техніки. Це має сприяти масштабуванню забезпечення підрозділів НРК, які вже застосовуються для виконання логістичних, розвідувальних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій.

Водночас у такій моделі є і ризики. Насамперед ідеться про можливе зменшення податкових надходжень до бюджету, хоча це пояснюється оборонним характером закупівель. У ширшому контексті це впливає на загальну систему надходжень від ПДВ.

Також залишається важливим питання контролю за тим, щоб пільга застосовувалася виключно до оборонних контрактів і не виходила за межі визначеного кола отримувачів.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», у парламенті зареєстровано законопроєкти №15194 та №15195, які передбачають запровадження для військовослужбовців права на персональне безмитне ввезення автомобілів. Ініціативи, як зазначається, спрямовані на відновлення соціальної справедливості щодо військових, які безпосередньо беруть участь у захисті держави. Зокрема, право на безмитне ввезення транспортних засобів пропонується надати мобілізованим військовослужбовцям, призваним до лав Збройних Сил України після 24 лютого 2022 року, а також військовослужбовцям за контрактом, які проходять службу на момент ввезення автомобіля.

