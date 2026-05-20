  Судова практика
  2. / В Україні

Суд роз’яснив, які обставини мають бути доведені для отримання грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військового

10:00, 20 травня 2026
Апеляційний суд дійшов висновку, що для встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу недостатньо підтвердити лише наявність особистих стосунків, спільного дозвілля, листування, фотографій чи окремих переказів коштів.
Фото: poltava.to
Херсонський апеляційний суд переглянув цивільну справу № 766/15750/25 за позовом про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу з померлим військовослужбовцем. Заявниця просила встановити цей факт для реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Апеляційний суд дійшов висновку, що для встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу недостатньо підтвердити лише наявність особистих стосунків, спільного дозвілля, листування, фотографій чи окремих переказів коштів. У таких справах необхідно довести сукупність обставин, які свідчать саме про сімейні відносини: спільне проживання, спільний побут, наявність взаємних прав та обов’язків, ведення спільного господарства, спільний бюджет, участь у витратах на утримання житла, придбання майна для спільного користування та інші ознаки, притаманні подружжю.

Суд апеляційної інстанції звернув увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України (СК України) сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки. Аналогічний підхід відображений і в ст. 74 СК України.

Висновки Херсонського апеляційного суду повністю узгоджуються із правовими позиціями, викладеними у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі №554/8023/15-ц, постановах Верховного Суду від 26.09.2018 у справі №244/4801/13-ц, від 23.09.2019 у справі №279/2014/15-ц, від 10.10.2019 у справі №748/897/18, від 11.12.2019 у справі №712/14547/16-ц, від 18.12.2019 у справі №761/3325/17-ц, від 24.01.2020 у справі №490/10757/16-ц, від 25.09.2024 у справі № 461/8250/20.

Додатково апеляційний суд послався на рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99, де наголошено, що обов’язковими умовами визнання осіб членами сім’ї є не лише спільне проживання, а й ведення спільного господарства.

Колегія суддів зауважила, що право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця регулюється статтями 16, 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану». Водночас саме по собі посилання на мету отримання такої допомоги не звільняє позивача від обов’язку належно довести юридичний факт, на який він посилається. Згідно з ч. 3 ст. 12, статтями 76, 77, 78, 81, 89 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається, а суд оцінює належність, допустимість і достатність доказів у їх сукупності.

Оцінивши надані докази, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про те, що вони не підтверджують належним і достатнім чином факту проживання сторін однією сім’єю саме у розумінні сімейного законодавства.

У справах про встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу вирішальне значення має не формальне посилання на близькі стосунки, а належне підтвердження реального сімейного укладу, спільного побуту та взаємних прав і обов’язків, притаманних подружжю.  

судова практика військовослужбовці

