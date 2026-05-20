НАДС проведе експертне обговорення щодо оновлення Каталогу типових посад держслужби

10:36, 20 травня 2026
Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що 22 травня проведе експертне обговорення «Оновлення Каталогу типових посад державної служби: напрацьовані зміни та міжнародний досвід».

Під час заходу йтиметься про основні підходи до оновлення Каталогу, зокрема щодо структурування сімей посад, уточнення їх функціональних меж, визначення рівнів посад та переходу до оновленої структури класифікаційних кодів.

Окрему увагу буде приділено міжнародному досвіду у сфері класифікації посад державної служби та сучасним практикам унормування каталогів типових посад.

«До участі запрошуються керівники державної служби в державних органах, представники служб управління персоналом, члени класифікаційних комітетів, а також експерти й фахівці, залучені до питань класифікації посад державної служби.

Захід буде корисним для всіх, хто працює з питаннями класифікації посад, застосуванням Каталогу типових посад та впровадженням єдиних підходів у системі державної служби. Він проводиться із застосуванням конференції ZOOM, яка має обмеження по кількості учасників», - додали у НАДС.

