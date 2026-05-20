Конкурс до Львівського апеляційного суду: ВККС оголосила результати щодо трьох кандидатів

11:30, 20 травня 2026
Одна кандидатка підтвердила відповідність займаній посаді, щодо двох інших ВККС оголосила перерву та відклала розгляд.
Фото: ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Беспальок Оксана Андріївна набрала 714,9 бала. Комісія визнала кандидатку такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Щодо Теслюк Ярини Олегівни оголошено перерву в розгляді питання.

А щодо Колодяжного Сергія Юрійовича відкладено розгляд питання.

Як відомо, 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 40 кандидатами: 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

