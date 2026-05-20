Як оплатити штраф ПДР у чаті з Дія.АІ – покрокова інструкція

У Дії.АІ доступна можливість перевіряти та оплачувати штрафи ПДР.

У застосунку «Дія» через чат із Дія.АІ можна перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тисяч українців.

Як повідомили у «Дії», користувачі можуть отримати інформацію про нараховані штрафи, переглянути дату, суму та деталі порушення, а також одразу здійснити оплату в чаті.

Як оплатити штраф ПДР через Дія.АІ?

Напишіть AI-агенту про штрафи ПДР

Дія.АІ надасть перелік отриманих штрафів з датою, сумою та деталями порушення

Оберіть штраф

Натисніть кнопку оплати

Опісля отримайте квитанцію

Також через чат можна перевірити статус платежу. У системі відображається, чи штраф уже сплачено, очікує підтвердження або не був зарахований.

Крім того, у Дія.АІ доступна інформація про порядок оскарження штрафу, а також про можливість взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу.

