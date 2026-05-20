Як оплатити штраф ПДР у чаті з Дія.АІ – покрокова інструкція
У застосунку «Дія» через чат із Дія.АІ можна перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тисяч українців.
Як повідомили у «Дії», користувачі можуть отримати інформацію про нараховані штрафи, переглянути дату, суму та деталі порушення, а також одразу здійснити оплату в чаті.
Як оплатити штраф ПДР через Дія.АІ?
- Напишіть AI-агенту про штрафи ПДР
- Дія.АІ надасть перелік отриманих штрафів з датою, сумою та деталями порушення
- Оберіть штраф
- Натисніть кнопку оплати
- Опісля отримайте квитанцію
Також через чат можна перевірити статус платежу. У системі відображається, чи штраф уже сплачено, очікує підтвердження або не був зарахований.
Крім того, у Дія.АІ доступна інформація про порядок оскарження штрафу, а також про можливість взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.