  В Україні

Як оплатити штраф ПДР у чаті з Дія.АІ – покрокова інструкція

12:06, 20 травня 2026
У Дії.АІ доступна можливість перевіряти та оплачувати штрафи ПДР.
У застосунку «Дія» через чат із Дія.АІ можна перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тисяч українців.

Як повідомили у «Дії», користувачі можуть отримати інформацію про нараховані штрафи, переглянути дату, суму та деталі порушення, а також одразу здійснити оплату в чаті.

Як оплатити штраф ПДР через Дія.АІ?

  • Напишіть AI-агенту про штрафи ПДР
  • Дія.АІ надасть перелік отриманих штрафів з датою, сумою та деталями порушення
  • Оберіть штраф
  • Натисніть кнопку оплати
  • Опісля отримайте квитанцію

Також через чат можна перевірити статус платежу. У системі відображається, чи штраф уже сплачено, очікує підтвердження або не був зарахований.

Крім того, у Дія.АІ доступна інформація про порядок оскарження штрафу, а також про можливість взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу.

