ШІ-асистент у Дії тепер сам повідомить про штраф ПДР і допоможе його оплатити
Міністерство цифрової трансформації запустило AI-асистента «Дія» у мобільному застосунку. Відтепер користувачі можуть отримувати державні послуги через чат із ШІ-агентом, зокрема формувати витяги про місце проживання та сплачувати штрафи за порушення ПДР.
Національний AI-асистент не лише консультує, а й допомагає оформлювати послуги безпосередньо в чаті.
Наразі Дія.AI вміє:
- формувати витяг про місце проживання для дорослого або дитини;
- надсилати повідомлення про штрафи ПДР із деталями та можливістю одразу оплатити їх;
- допомагати з оформленням державних послуг через портал «Дія», зокрема субсидій.
Для отримання послуги користувачеві достатньо написати запит у чаті, наприклад: «Хочу оформити субсидію» або «Мені потрібен витяг». Після цього AI-асистент автоматично спрямовує до потрібної заяви або формує документ.
У Мінцифри зазначили, що Україна переходить до формату Agentic State — моделі, у якій цифрові сервіси стають проактивними та самі допомагають людині вирішувати життєві ситуації.
За словами представників міністерства, інтеграція ШІ у смартфон перетворює державний застосунок із каталогу послуг на персонального цифрового помічника.
Технологічною основою Дія.AI стала модель штучного інтелекту Gemini від Google. У Мінцифри наголосили, що персональні дані користувачів не потрапляють до загальної моделі штучного інтелекту та обробляються в захищеному середовищі «Дії».
Зараз Дія.AI працює у форматі відкритого бета-тестування. Щоб скористатися AI-асистентом, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку Дія.AI та написати запит у чаті.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.