ШІ-асистент у Дії тепер сам повідомить про штраф ПДР і допоможе його оплатити

Через чат із ШІ українці тепер можуть оплачувати штрафи ПДР і оформлювати документи за кілька хвилин.

Міністерство цифрової трансформації запустило AI-асистента «Дія» у мобільному застосунку. Відтепер користувачі можуть отримувати державні послуги через чат із ШІ-агентом, зокрема формувати витяги про місце проживання та сплачувати штрафи за порушення ПДР.

Національний AI-асистент не лише консультує, а й допомагає оформлювати послуги безпосередньо в чаті.

Наразі Дія.AI вміє:

формувати витяг про місце проживання для дорослого або дитини;

надсилати повідомлення про штрафи ПДР із деталями та можливістю одразу оплатити їх;

допомагати з оформленням державних послуг через портал «Дія», зокрема субсидій.

Для отримання послуги користувачеві достатньо написати запит у чаті, наприклад: «Хочу оформити субсидію» або «Мені потрібен витяг». Після цього AI-асистент автоматично спрямовує до потрібної заяви або формує документ.

У Мінцифри зазначили, що Україна переходить до формату Agentic State — моделі, у якій цифрові сервіси стають проактивними та самі допомагають людині вирішувати життєві ситуації.

За словами представників міністерства, інтеграція ШІ у смартфон перетворює державний застосунок із каталогу послуг на персонального цифрового помічника.

Технологічною основою Дія.AI стала модель штучного інтелекту Gemini від Google. У Мінцифри наголосили, що персональні дані користувачів не потрапляють до загальної моделі штучного інтелекту та обробляються в захищеному середовищі «Дії».

Зараз Дія.AI працює у форматі відкритого бета-тестування. Щоб скористатися AI-асистентом, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку Дія.AI та написати запит у чаті.

