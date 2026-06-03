Генпрокурор Кравченко провів переговори у США щодо воєнних злочинів РФ, депортації дітей та санкційної політики

Руслан Кравченко під час робочого візиту до США провів зустрічі з представниками Державного департаменту, Міністерства юстиції, ФБР та ООН, під час яких обговорив розслідування воєнних злочинів РФ, депортацію українських дітей, санкційну політику та міжнародно-правову співпрацю.

фото: Генпрокурор Руслан Кравченко

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про завершення робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, під час якого провів низку зустрічей із представниками Державного департаменту США, Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань та Організації Об’єднаних Націй.

У Вашингтоні він зустрівся із заступниками помічника Державного секретаря США Крістофером Смітом і Девідом Бедардом. Під час переговорів сторони обговорили питання функціонування системи правосуддя в Україні, розвиток органів прокуратури та роль антикорупційної інфраструктури.

За словами генпрокурора, незалежна та ефективна робота антикорупційних органів є важливою складовою демократичної держави, впливає на довіру суспільства та підтримку міжнародних партнерів. Також сторони дійшли спільного розуміння, що кожен орган має діяти в межах закону та виконувати свої повноваження з орієнтацією на результат.

Окрему увагу під час зустрічей приділили підтримці України в межах Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів. Як зазначив Руслан Кравченко, ця співпраця допомагає українським прокурорам і слідчим покращувати документування воєнних злочинів, збір доказів та підготовку матеріалів для національних і міжнародних механізмів правосуддя.

Серед тем переговорів були також незаконне переміщення та депортація українських дітей, примусова зміна їхньої ідентичності, злочини проти дітей на тимчасово окупованих територіях і розслідування фактів сексуального насильства щодо неповнолітніх.

За словами генпрокурора, попри війну Україна продовжує модернізацію органів прокуратури. Йдеться про оновлення кадрових підходів, підвищення професійних та етичних стандартів, розвиток спеціалізації та покращення якості досудового розслідування. Реалізація Стратегії розвитку прокуратури на 2025–2028 роки, наголосив він, має стати практичним інструментом посилення інституції.

Під час окремої зустрічі з помічником Генерального прокурора США, керівником Кримінального департаменту Міністерства юстиції США Ендрю Тайсоном Дувою та заступником директора ФБР Крістофером Раям сторони обговорили подальшу взаємодію у сфері міжнародно-правової допомоги. Значна частина співпраці стосується протидії кіберзлочинності, розслідування транскордонних злочинів та обміну інформацією між компетентними органами двох держав.

Також значну увагу було приділено питанням екстрадиції та іншим правовим механізмам, які дозволяють забезпечити невідворотність покарання для осіб, причетних до тяжких злочинів.

У Нью-Йорку Руслан Кравченко зустрівся зі Спеціальною представницею Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен. Під час розмови обговорили питання притягнення до відповідальності за злочини сексуального насильства, пов’язані з війною РФ проти України, а також підтримку потерпілих.

Крім того, на робочих зустрічах порушували питання санкційної політики, спроб обходу міжнародних обмежень, використання тіньових логістичних схем та постачання компонентів подвійного призначення, які можуть використовуватися у російському озброєнні.

Підсумовуючи результати візиту, генпрокурор зазначив, що партнерство України та США у сфері правосуддя залишається практичним, системним і орієнтованим на конкретний результат. За його словами, візит підтвердив наявність у України надійних партнерів у питаннях правосуддя, відповідальності та захисту прав людини.

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