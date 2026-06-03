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Генпрокурор Кравченко провел переговоры в США по военным преступлениям РФ, депортации детей и санкционной политике

20:35, 3 июня 2026
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Руслан Кравченко в ходе рабочего визита в США провел встречи с представителями Государственного департамента, Министерства юстиции, ФБР и ООН, в ходе которых обсудил расследование военных преступлений РФ, депортацию украинских детей, санкционную политику и международно-правовое сотрудничество.
Генпрокурор Кравченко провел переговоры в США по военным преступлениям РФ, депортации детей и санкционной политике
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о завершении рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, в ходе которого провел ряд встреч с представителями Государственного департамента США, Министерства юстиции США, Федерального бюро расследований и Организации Объединенных Наций.

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В Вашингтоне он встретился с заместителями помощника Государственного секретаря США Кристофером Смитом и Дэвидом Бедардом. Во время переговоров стороны обсудили вопросы функционирования системы правосудия в Украине, развитие органов прокуратуры и роль антикоррупционной инфраструктуры.

По словам генпрокурора, независимая и эффективная работа антикоррупционных органов является важной составляющей демократического государства, влияет на доверие общества и поддержку международных партнеров. Также стороны пришли к общему пониманию того, что каждый орган должен действовать в рамках закона и выполнять свои полномочия с ориентацией на результат.

Особое внимание во время встреч было уделено поддержке Украины в рамках Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений. Как отметил Руслан Кравченко, это сотрудничество помогает украинским прокурорам и следователям улучшать документирование военных преступлений, сбор доказательств и подготовку материалов для национальных и международных механизмов правосудия.

Среди тем переговоров были также незаконное перемещение и депортация украинских детей, принудительное изменение их идентичности, преступления против детей на временно оккупированных территориях и расследование фактов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

По словам генпрокурора, несмотря на войну Украина продолжает модернизацию органов прокуратуры. Речь идет об обновлении кадровых подходов, повышении профессиональных и этических стандартов, развитии специализации и улучшении качества досудебного расследования. Реализация Стратегии развития прокуратуры на 2025–2028 годы, подчеркнул он, должна стать практическим инструментом усиления институции.

Во время отдельной встречи с помощником Генерального прокурора США, руководителем Криминального департамента Министерства юстиции США Эндрю Тайсоном Дувой и заместителем директора ФБР Кристофером Раем стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере международно-правовой помощи. Значительная часть сотрудничества касается противодействия киберпреступности, расследования трансграничных преступлений и обмена информацией между компетентными органами двух государств.

Также значительное внимание было уделено вопросам экстрадиции и другим правовым механизмам, которые позволяют обеспечить неотвратимость наказания для лиц, причастных к тяжким преступлениям.

В Нью-Йорке Руслан Кравченко встретился со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилой Паттен. Во время разговора обсуждались вопросы привлечения к ответственности за преступления сексуального насилия, связанные с войной РФ против Украины, а также поддержка пострадавших.

Кроме того, на рабочих встречах поднимались вопросы санкционной политики, попыток обхода международных ограничений, использования теневых логистических схем и поставок компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в российском вооружении.

Подводя итоги визита, генпрокурор отметил, что партнерство Украины и США в сфере правосудия остается практическим, системным и ориентированным на конкретный результат. По его словам, визит подтвердил наличие у Украины надежных партнеров в вопросах правосудия, ответственности и защиты прав человека.

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США Украина Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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