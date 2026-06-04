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Воинскую часть обязали уволить со службы мужчину, мобилизованного несмотря на право на отсрочку из-за ухода за матерью

09:24, 4 июня 2026
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Тернопольский окружной административный суд обязал воинскую часть уволить со службы мобилизованного мужчину, которому суд отменил отказ в предоставлении отсрочки из-за ухода за матерью и признал противоправным приказ о его призыве во время мобилизации.
Воинскую часть обязали уволить со службы мужчину, мобилизованного несмотря на право на отсрочку из-за ухода за матерью
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Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело № 500/738/26 по иску военнослужащего к воинской части относительно последствий отмены решения об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации и приказа о призыве на военную службу. Суд решал вопрос о надлежащем способе восстановления нарушенных прав лица после признания мобилизации противоправной.

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Суть дела

Военнообязанный обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ссылаясь на то, что осуществляет постоянный уход за матерью, нуждающейся в таком уходе.

Комиссия по вопросам предоставления отсрочки отказала в удовлетворении заявления, после чего территориальный центр комплектования и социальной поддержки издал приказ о призыве мужчины на военную службу во время мобилизации. На основании этого приказа он был направлен в воинскую часть и зачислен в списки личного состава.

В дальнейшем военнообязанный обжаловал отказ в предоставлении отсрочки и приказ о призыве в судебном порядке. Решением Тернопольского окружного административного суда от 10 сентября 2025 года, которое вступило в законную силу 19 ноября 2025 года, суд признал противоправным и отменил решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки, а также признал противоправным и отменил приказ о призыве на военную службу во время мобилизации. Суд установил, что заявитель подал все необходимые документы для получения отсрочки, однако комиссия не учла предоставленные доказательства и безосновательно отказала в её предоставлении.

После вступления этого решения в законную силу военнослужащий обратился в суд с новым иском к воинской части, в котором просил отменить приказ о зачислении его в списки личного состава и обязать воинскую часть уволить его с военной службы путем исключения из списков личного состава.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что организация призыва граждан во время мобилизации, проверка наличия оснований для отсрочки и оформление такой отсрочки относятся к полномочиям территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Воинская часть осуществляет зачисление лица в списки личного состава не по собственному усмотрению, а на основании документов и списков, поступающих от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Вместе с тем суд подчеркнул, что предыдущим решением уже установлена противоправность отказа в предоставлении отсрочки и противоправность приказа о призыве на военную службу. Эти обстоятельства не требуют дополнительного доказывания, поскольку установлены судебным решением, вступившим в законную силу.

Оценивая требование об отмене приказа воинской части о зачислении в списки личного состава, суд пришёл к выводу, что такой приказ исчерпал своё действие, поскольку был реализован путём фактического зачисления лица в воинскую часть. Поэтому его отмена сама по себе не приведёт к изменению правового статуса истца как военнослужащего и не обеспечит эффективного восстановления нарушенного права.

В то же время суд подчеркнул, что прохождение военной службы стало непосредственным следствием приказа о призыве во время мобилизации, который уже признан противоправным и отменён. Несмотря на то, что Закон «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает отдельного основания для увольнения с военной службы в связи с незаконной мобилизацией, для обеспечения эффективной судебной защиты и полного восстановления нарушенных прав необходимо устранить последствия такого незаконного призыва.

Суд также сослался на принцип верховенства права, принцип эффективной судебной защиты и практику Европейского суда по правам человека относительно необходимости обеспечения реального восстановления нарушенных прав. В частности, суд обратил внимание, что государственные органы не должны получать выгоду от собственных ошибок или противоправных решений, а риск таких ошибок должен возлагаться на государство, а не на лицо, права которого были нарушены.

По результатам рассмотрения дела Тернопольский окружной административный суд частично удовлетворил иск и обязал воинскую часть уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава. В удовлетворении остальных исковых требований суд отказал.

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