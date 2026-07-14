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В каком случае суд может рассмотреть уголовное дело о ДТП без обвиняемого и его адвоката — позиция КУС ВС

10:57, 14 июля 2026
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Апелляционное рассмотрение переносили более девяти раз, если бы суд бесконечно переносил слушание, это могло бы привести к закрытию дела из-за истечения сроков.
В каком случае суд может рассмотреть уголовное дело о ДТП без обвиняемого и его адвоката — позиция КУС ВС
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Систематические неявки надлежащим образом уведомленной стороны защиты в судебные заседания свидетельствуют о ее сознательном злоупотреблении своими процессуальными правами, необоснованном затягивании судебного процесса и препятствовании рассмотрению уголовного производства в разумные сроки, учитывая окончание течения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренных ст. 49 УК Украины. На этом подчеркнул КУС ВС.

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О чем дело

Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения. Мужчина и его защитник систематически не появлялись в судебные заседания. После того как апелляционный суд рассмотрел дело без их участия, сторона защиты обжаловала это решение в Верховный Суд. Защита утверждала, что суд должен был отложить заседание.

Детали

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК Украины. В кассационной жалобе защита указывала, что апелляционное рассмотрение состоялось без участия обвиняемого и его защитника, несмотря на обоснованное ходатайство стороны защиты об его отложении.

Оставляя без изменений определение апелляционного суда, Верховный Суд указал, что добросовестность при реализации прав и полномочий включает в себя недопустимость злоупотребления правом, которая, исходя из конституционных положений, означает, что злоупотребление правом является искажением правосудия, когда тот или иной участник судебного производства придает своим действиям видимость юридической правильности, а на самом деле использует их в целях, противоположных тем, для достижения которых закон наделяет их соответствующими процессуальными правами.

Как усматривается из материалов уголовного производства, в частности аудиозаписей судебных заседаний апелляционного суда, участники дела во время неоднократных (более 9) отложений судебных заседаний в суде апелляционной инстанции заявляли о злоупотреблении стороной защиты своими процессуальными правами. Кроме того, представитель гражданского истца обращался в суд с письменным заявлением о признании действий обвиняемого направленными на затягивание процесса, а представитель потерпевших — с заявлением о злоупотреблении процессуальными правами. Обращаясь с ходатайством в апелляционный суд об очередном отложении судебного заседания в связи с пребыванием подзащитного на стационарном лечении, защитник не приложил подтверждающих документов. Кроме того, сам защитник не явился в суд апелляционной инстанции, не сообщил суду об уважительности причин своего неприбытия, чем, по мнению коллегии судей, допустил ненадлежащее представление интересов обвиняемого в суде апелляционной инстанции. Апелляционный суд счел возможным рассмотреть апелляционные жалобы в отсутствие стороны защиты, учитывая тот факт, что в данном случае участие сторон уголовного производства не является обязательным, обвиняемый и его защитник надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте апелляционного рассмотрения и не предоставили доказательств уважительности причин своей неявки, при этом другие участники производства настаивали на рассмотрении апелляционных жалоб в отсутствие стороны защиты, которая совершает умышленные действия, направленные на затягивание рассмотрения дела.

Коллегия судей КУС ВС отметила, что систематические неявки обвиняемого и его защитника в судебные заседания апелляционного суда свидетельствуют об их сознательном злоупотреблении своими процессуальными правами, поскольку привели к необоснованному затягиванию апелляционного рассмотрения и препятствовали рассмотрению уголовного производства в разумные сроки, учитывая окончание течения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, определенных положениями ст. 49 УК Украины.

Постановление КУС ВС от 4 июня 2026 года по делу № 947/21679/23 (производство № 51-1017км26).

Часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины касается нарушения правил дорожного движения (ПДД) или эксплуатации транспорта, если это повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести.

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Верховный Суд ДТП адвокат судебная практика КУС ВС

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