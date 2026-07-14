Украинцам в Польше нужно обновить данные PESEL UKR: крайний срок — до конца августа
В связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.
В то же время не все лица с неактуальными паспортными данными в реестре PESEL рискуют потерять статус UKR. Ключевое значение имеет то, какие именно сведения в настоящее время содержатся в реестре PESEL.
Перед обращением в орган гмины украинцам рекомендуют проверить свои данные через сервис Gov.pl.
КТО ДОЛЖЕН ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ
Обновление касается граждан Украины, которые:
имеют номер PESEL со статусом UKR и получали PESEL:
- по паспорту, который утратил силу или был заменен;
- или без заграничного паспорта (в том числе на основании свидетельства о рождении);
после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (оформили новый заграничный паспорт), или произошли изменения в персональных данных (например, смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ
- лично обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta);
- подать действующий заграничный паспорт;
- актуализировать данные в реестре PESEL;
- при необходимости — сдать отпечатки пальцев.
СРОК
Актуализацию данных необходимо провести до 31 августа 2026 года.
ОТДЕЛЬНО О ДЕТЯХ
В случае если ребенок:
- получил номер PESEL без заграничного паспорта; или
- после получения PESEL был оформлен паспорт,
данные подлежат обязательному обновлению.
ГДЕ ОБРАЩАТЬСЯ
В любой:
- Urząd gminy или
- Urząd miasta
по месту пребывания.
КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИ ДАННЫЕ В РЕЕСТРЕ PESEL
Перед визитом в орган гмины рекомендуется проверить, какие данные в настоящее время содержатся в реестре PESEL.
- Перейдите на страницу:
Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (www.gov.pl)
- Авторизуйтесь с помощью:
- Profil Zaufany;
- e-Dowód;
- или другого средства электронной идентификации.
- Проверьте отображаемые в реестре данные:
- имя и фамилия;
- дата рождения;
- гражданство;
- номер PESEL;
- данные документа, на основании которого проводилась регистрация.
- При необходимости можно проверить данные ребенка и загрузить официальное подтверждение из реестра.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ?
Если после получения номера PESEL UKR вы оформили новый заграничный паспорт Украины, рекомендуется проверить, актуальны ли паспортные данные, содержащиеся в реестре PESEL.
Получение нового паспорта не обновляет автоматически данные в реестре PESEL. Для внесения актуальной информации необходимо отдельно обратиться в орган гмины (Urząd gminy / Urząd miasta).
Своевременная проверка и актуализация данных поможет избежать проблем при пользовании правами и услугами, доступными лицам со статусом PESEL UKR.
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