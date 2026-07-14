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Украинцам в Польше нужно обновить данные PESEL UKR: крайний срок — до конца августа

09:45, 14 июля 2026
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Кого касается обновления PESEL UKR.
Украинцам в Польше нужно обновить данные PESEL UKR: крайний срок — до конца августа
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В связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.

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В то же время не все лица с неактуальными паспортными данными в реестре PESEL рискуют потерять статус UKR. Ключевое значение имеет то, какие именно сведения в настоящее время содержатся в реестре PESEL.

Перед обращением в орган гмины украинцам рекомендуют проверить свои данные через сервис Gov.pl.

КТО ДОЛЖЕН ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ

Обновление касается граждан Украины, которые:

имеют номер PESEL со статусом UKR и получали PESEL:

  • по паспорту, который утратил силу или был заменен;
  • или без заграничного паспорта (в том числе на основании свидетельства о рождении);

после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (оформили новый заграничный паспорт), или произошли изменения в персональных данных (например, смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

  • лично обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta);
  • подать действующий заграничный паспорт;
  • актуализировать данные в реестре PESEL;
  • при необходимости — сдать отпечатки пальцев.

СРОК

Актуализацию данных необходимо провести до 31 августа 2026 года.

ОТДЕЛЬНО О ДЕТЯХ

В случае если ребенок:

  • получил номер PESEL без заграничного паспорта; или
  • после получения PESEL был оформлен паспорт,

данные подлежат обязательному обновлению.

ГДЕ ОБРАЩАТЬСЯ

В любой:

  • Urząd gminy или
  • Urząd miasta

по месту пребывания.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИ ДАННЫЕ В РЕЕСТРЕ PESEL

Перед визитом в орган гмины рекомендуется проверить, какие данные в настоящее время содержатся в реестре PESEL.

  1. Перейдите на страницу:

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (www.gov.pl)

  1. Авторизуйтесь с помощью:
  • Profil Zaufany;
  • e-Dowód;
  • или другого средства электронной идентификации.
  1. Проверьте отображаемые в реестре данные:
  • имя и фамилия;
  • дата рождения;
  • гражданство;
  • номер PESEL;
  • данные документа, на основании которого проводилась регистрация.
  1. При необходимости можно проверить данные ребенка и загрузить официальное подтверждение из реестра.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ?

Если после получения номера PESEL UKR вы оформили новый заграничный паспорт Украины, рекомендуется проверить, актуальны ли паспортные данные, содержащиеся в реестре PESEL.

Получение нового паспорта не обновляет автоматически данные в реестре PESEL. Для внесения актуальной информации необходимо отдельно обратиться в орган гмины (Urząd gminy / Urząd miasta).

Своевременная проверка и актуализация данных поможет избежать проблем при пользовании правами и услугами, доступными лицам со статусом PESEL UKR.

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Польша Украина

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