Украинцам в Польше нужно обновить данные PESEL UKR: крайний срок — до конца августа

Кого касается обновления PESEL UKR.

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В связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.

В то же время не все лица с неактуальными паспортными данными в реестре PESEL рискуют потерять статус UKR. Ключевое значение имеет то, какие именно сведения в настоящее время содержатся в реестре PESEL.

Перед обращением в орган гмины украинцам рекомендуют проверить свои данные через сервис Gov.pl.

КТО ДОЛЖЕН ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ

Обновление касается граждан Украины, которые:

имеют номер PESEL со статусом UKR и получали PESEL:

по паспорту, который утратил силу или был заменен;

или без заграничного паспорта (в том числе на основании свидетельства о рождении);

после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (оформили новый заграничный паспорт), или произошли изменения в персональных данных (например, смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

лично обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta);

подать действующий заграничный паспорт;

актуализировать данные в реестре PESEL;

при необходимости — сдать отпечатки пальцев.

СРОК

Актуализацию данных необходимо провести до 31 августа 2026 года.

ОТДЕЛЬНО О ДЕТЯХ

В случае если ребенок:

получил номер PESEL без заграничного паспорта; или

после получения PESEL был оформлен паспорт,

данные подлежат обязательному обновлению.

ГДЕ ОБРАЩАТЬСЯ

В любой:

Urząd gminy или

Urząd miasta

по месту пребывания.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОИ ДАННЫЕ В РЕЕСТРЕ PESEL

Перед визитом в орган гмины рекомендуется проверить, какие данные в настоящее время содержатся в реестре PESEL.

Перейдите на страницу:

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (www.gov.pl)

Авторизуйтесь с помощью:

Profil Zaufany;

e-Dowód;

или другого средства электронной идентификации.

Проверьте отображаемые в реестре данные:

имя и фамилия;

дата рождения;

гражданство;

номер PESEL;

данные документа, на основании которого проводилась регистрация.

При необходимости можно проверить данные ребенка и загрузить официальное подтверждение из реестра.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ?

Если после получения номера PESEL UKR вы оформили новый заграничный паспорт Украины, рекомендуется проверить, актуальны ли паспортные данные, содержащиеся в реестре PESEL.

Получение нового паспорта не обновляет автоматически данные в реестре PESEL. Для внесения актуальной информации необходимо отдельно обратиться в орган гмины (Urząd gminy / Urząd miasta).

Своевременная проверка и актуализация данных поможет избежать проблем при пользовании правами и услугами, доступными лицам со статусом PESEL UKR.

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