Українцям у Польщі потрібно оновити дані PESEL UKR: крайній термін — до кінця серпня
У зв'язку зі змінами у польському законодавстві громадянам України необхідно актуалізувати свої дані у реєстрі PESEL.
Водночас не всі особи з неактуальними паспортними даними в реєстрі PESEL ризикують втратити статус UKR. Ключове значення має те, які саме відомості наразі містяться в реєстрі PESEL.
Перед зверненням до органу гміни українцям рекомендують перевірити свої дані через сервіс Gov.pl.
ХТО МАЄ ОНОВИТИ ДАНІ
Оновлення стосується громадян України, які:
мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL:
- за паспортом, який втратив чинність або був замінений;
- або без закордонного паспорта (зокрема на підставі свідоцтва про народження);
після отримання номера PESEL отримали новий документ, що посвідчує особу (виготовили новий закордонний паспорт), або відбулися зміни в персональних даних (наприклад, зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.
ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ
- особисто звернутися до органу гміни (Urząd gminy / miasta);
- подати чинний закордонний паспорт;
- актуалізувати дані в реєстрі PESEL;
- у разі необхідності — здати відбитки пальців.
СТРОК
Актуалізацію даних необхідно здійснити до 31 серпня 2026 року.
ОКРЕМО ЩОДО ДІТЕЙ
У разі якщо дитина:
- отримала номер PESEL без закордонного паспорта; або
- після отримання PESEL оформлено паспорт,
дані підлягають обов'язковому оновленню.
ДЕ ЗВЕРНУТИСЯ
До будь-якого:
- Urząd gminy або
- Urząd miasta
за місцем перебування.
ЯК ПЕРЕВІРИТИ СВОЇ ДАНІ В РЕЄСТРІ PESEL
Перед візитом до органу гміни рекомендуємо перевірити, які дані наразі містяться у реєстрі PESEL.
1. Перейдіть на сторінку:
Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (www.gov.pl)
2. Авторизуйтеся за допомогою:
- Profil Zaufany;
- e-Dowód;
- або іншого засобу електронної ідентифікації.
3. Перевірте відображені у реєстрі дані:
- ім'я та прізвище;
- дату народження;
- громадянство;
- номер PESEL;
- дані документа, на підставі якого здійснювалася реєстрація.
4. За потреби можна перевірити дані дитини та завантажити офіційне підтвердження з реєстру.
НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ?
Якщо після отримання номера PESEL UKR ви оформили новий закордонний паспорт України, рекомендується перевірити, чи актуальні паспортні дані містяться у реєстрі PESEL.
Отримання нового паспорта не оновлює автоматично дані в реєстрі PESEL. Для внесення актуальних відомостей необхідно окремо звернутися до органу гміни (Urząd gminy / Urząd miasta).
Своєчасна перевірка та актуалізація даних допоможе уникнути проблем під час користування правами та послугами, доступними особам зі статусом PESEL UKR.
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