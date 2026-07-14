Українцям у Польщі потрібно оновити дані PESEL UKR: крайній термін — до кінця серпня

Кого стосується оновлення PESEL UKR.

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У зв'язку зі змінами у польському законодавстві громадянам України необхідно актуалізувати свої дані у реєстрі PESEL.

Водночас не всі особи з неактуальними паспортними даними в реєстрі PESEL ризикують втратити статус UKR. Ключове значення має те, які саме відомості наразі містяться в реєстрі PESEL.

Перед зверненням до органу гміни українцям рекомендують перевірити свої дані через сервіс Gov.pl.

ХТО МАЄ ОНОВИТИ ДАНІ

Оновлення стосується громадян України, які:

мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL:

за паспортом, який втратив чинність або був замінений;

або без закордонного паспорта (зокрема на підставі свідоцтва про народження);

після отримання номера PESEL отримали новий документ, що посвідчує особу (виготовили новий закордонний паспорт), або відбулися зміни в персональних даних (наприклад, зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

особисто звернутися до органу гміни (Urząd gminy / miasta);

подати чинний закордонний паспорт;

актуалізувати дані в реєстрі PESEL;

у разі необхідності — здати відбитки пальців.

СТРОК

Актуалізацію даних необхідно здійснити до 31 серпня 2026 року.

ОКРЕМО ЩОДО ДІТЕЙ

У разі якщо дитина:

отримала номер PESEL без закордонного паспорта; або

після отримання PESEL оформлено паспорт,

дані підлягають обов'язковому оновленню.

ДЕ ЗВЕРНУТИСЯ

До будь-якого:

Urząd gminy або

Urząd miasta

за місцем перебування.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ СВОЇ ДАНІ В РЕЄСТРІ PESEL

Перед візитом до органу гміни рекомендуємо перевірити, які дані наразі містяться у реєстрі PESEL.

1. Перейдіть на сторінку:

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (www.gov.pl)

2. Авторизуйтеся за допомогою:

Profil Zaufany;

e-Dowód;

або іншого засобу електронної ідентифікації.

3. Перевірте відображені у реєстрі дані:

ім'я та прізвище;

дату народження;

громадянство;

номер PESEL;

дані документа, на підставі якого здійснювалася реєстрація.

4. За потреби можна перевірити дані дитини та завантажити офіційне підтвердження з реєстру.

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ?

Якщо після отримання номера PESEL UKR ви оформили новий закордонний паспорт України, рекомендується перевірити, чи актуальні паспортні дані містяться у реєстрі PESEL.

Отримання нового паспорта не оновлює автоматично дані в реєстрі PESEL. Для внесення актуальних відомостей необхідно окремо звернутися до органу гміни (Urząd gminy / Urząd miasta).

Своєчасна перевірка та актуалізація даних допоможе уникнути проблем під час користування правами та послугами, доступними особам зі статусом PESEL UKR.

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