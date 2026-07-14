Якщо водій не погодився з результатом драгера, поліція повинна забезпечити огляд у лікарні

У разі незгоди водія з результатом Drager працівники поліції зобов'язані забезпечити його огляд у закладі охорони здоров'я.

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Івано-Франківський апеляційний суд скасував постанову місцевого суду, якою водія було оштрафовано на 17 тис. грн і позбавлено права керування транспортними засобами на один рік за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Апеляційний суд дійшов висновку, що після того, як водій висловив незгоду з результатом огляду на місці з використанням приладу Drager, працівники поліції відповідно до частини 3 статті 266 КУпАП повинні були забезпечити проведення огляду в закладі охорони здоров’я. Однак цього зроблено не було.

Суд наголосив, що таке порушення процедури є грубим і відповідно до частини 5 статті 266 КУпАП тягне недійсність проведеного огляду. У зв’язку з цим апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та закрив провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП.

Обставини справи

Яремчанський міський суд визнав водія винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння за частиною 1 статті 130 КУпАП.

Згідно з матеріалами справи, 14 квітня 2026 року в селі Поляниця водія автомобіля BMW 316i зупинили працівники поліції та провели огляд на місці за допомогою газоаналізатора Drager. Прилад показав 1,52 проміле алкоголю, після чого суд першої інстанції призначив водієві штраф у розмірі 17 000 грн та позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік.

Захисник оскаржив це рішення. В апеляційній скарзі він зазначив, що водій не повністю погодився з результатом огляду, а працівники поліції всупереч вимогам статті 266 КУпАП не забезпечили проведення медичного огляду в закладі охорони здоров’я. Крім того, на думку сторони захисту, наявне в матеріалах справи направлення на медичний огляд мало формальний характер, оскільки відсутні докази того, що його було вручено водієві та організовано проведення такого огляду.

Під час розгляду справи в апеляційному суді водій пояснив, що алкоголю того дня не вживав, із результатом Drager погоджувався не повністю, а пройти огляд у медичному закладі йому не пропонували.

Що встановив апеляційний суд

Дослідивши відеозаписи, апеляційний суд встановив, що після проведення тесту водій повідомив поліцейським, що «не совсем» погоджується з результатом огляду.

За таких обставин, зазначив суд, відповідно до частини 3 статті 266 КУпАП огляд мав бути проведений у закладі охорони здоров’я.

Однак працівник поліції не запропонував пройти такий огляд і не організував його проведення. Натомість він повідомив водієві, що той може пройти медичний огляд приватно.

Апеляційний суд визнав, що така поведінка працівника поліції є грубим порушенням процедури, оскільки закон прямо покладає на нього обов’язок забезпечити проведення медичного огляду у разі незгоди особи з результатами перевірки на місці.

Суд у справі 354/611/26 також звернув увагу, що частина 5 статті 266 КУпАП має імперативний характер і прямо передбачає: огляд, проведений із порушенням встановленого порядку, є недійсним.

Колегія зазначила, що суд першої інстанції звернув увагу на порушення процедури, однак помилково дійшов висновку, що вони не зачіпають прав і свобод особи та не впливають на дійсність результатів огляду.

Висновок суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що проведений на місці огляд є недійсним через порушення процедури, передбаченої статтею 266 КУпАП. Відтак висновок місцевого суду про наявність у діях водія складу адміністративного правопорушення не відповідає обставинам справи та вимогам закону.

Пославшись також на статтю 62 Конституції України, відповідно до якої недоведена винуватість прирівнюється до доведеної невинуватості, апеляційний суд скасував постанову Яремчанського міського суду та закрив провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП.

Постанова апеляційного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

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