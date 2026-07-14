Если водитель не согласился с результатом Drager, полиция должна обеспечить освидетельствование в больнице

В случае несогласия водителя с результатом Drager сотрудники полиции обязаны обеспечить проведение его освидетельствования в учреждении здравоохранения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивано-Франковский апелляционный суд отменил постановление местного суда, которым водитель был оштрафован на 17 тыс. грн и лишен права управления транспортными средствами сроком на один год за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Апелляционный суд пришел к выводу, что после того, как водитель выразил несогласие с результатом освидетельствования на месте с использованием прибора Drager, сотрудники полиции в соответствии с частью 3 статьи 266 КУоАП должны были обеспечить проведение освидетельствования в учреждении здравоохранения. Однако этого сделано не было.

Суд подчеркнул, что такое нарушение процедуры является грубым и в соответствии с частью 5 статьи 266 КУоАП влечет недействительность проведенного освидетельствования. В связи с этим апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУоАП.

Обстоятельства дела

Яремчанский городской суд признал водителя виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по части 1 статьи 130 КУоАП.

Согласно материалам дела, 14 апреля 2026 года в селе Поляница водителя автомобиля BMW 316i остановили сотрудники полиции и провели освидетельствование на месте с помощью газоанализатора Drager. Прибор показал 1,52 промилле алкоголя, после чего суд первой инстанции назначил водителю штраф в размере 17 000 грн и лишил права управления транспортными средствами сроком на один год.

Защитник обжаловал это решение. В апелляционной жалобе он указал, что водитель не полностью согласился с результатом освидетельствования, а сотрудники полиции вопреки требованиям статьи 266 КУоАП не обеспечили проведение медицинского освидетельствования в учреждении здравоохранения. Кроме того, по мнению стороны защиты, имеющееся в материалах дела направление на медицинское освидетельствование носило формальный характер, поскольку отсутствуют доказательства того, что оно было вручено водителю и что проведение такого освидетельствования было организовано.

Во время рассмотрения дела в апелляционном суде водитель пояснил, что алкоголя в тот день не употреблял, с результатом Drager соглашался не полностью, а пройти освидетельствование в медицинском учреждении ему не предлагали.

Что установил апелляционный суд

Исследовав видеозаписи, апелляционный суд установил, что после проведения теста водитель сообщил полицейским, что «не совсем» согласен с результатом освидетельствования.

При таких обстоятельствах, отметил суд, в соответствии с частью 3 статьи 266 КУоАП освидетельствование должно было быть проведено в учреждении здравоохранения.

Однако сотрудник полиции не предложил пройти такое освидетельствование и не организовал его проведение. Вместо этого он сообщил водителю, что тот может пройти медицинское освидетельствование в частном порядке.

Апелляционный суд признал, что такое поведение сотрудника полиции является грубым нарушением процедуры, поскольку закон прямо возлагает на него обязанность обеспечить проведение медицинского освидетельствования в случае несогласия лица с результатами проверки на месте.

Суд по делу № 354/611/26 также обратил внимание, что часть 5 статьи 266 КУоАП носит императивный характер и прямо предусматривает: освидетельствование, проведенное с нарушением установленного порядка, является недействительным.

Коллегия отметила, что суд первой инстанции обратил внимание на нарушение процедуры, однако ошибочно пришел к выводу, что оно не затрагивает права и свободы лица и не влияет на действительность результатов освидетельствования.

Вывод суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что проведенное на месте освидетельствование является недействительным из-за нарушения процедуры, предусмотренной статьей 266 КУоАП. В связи с этим вывод местного суда о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения не соответствует обстоятельствам дела и требованиям закона.

Сославшись также на статью 62 Конституции Украины, согласно которой недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности, апелляционный суд отменил постановление Яремчанского городского суда и закрыл производство на основании пункта 1 части 1 статьи 247 КУоАП.

Постановление апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.