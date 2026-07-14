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Нужно ли ФЛП платить налог со списанной возвратной финансовой помощи

08:16, 14 июля 2026
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В каких случаях списанный долг включается в доход предпринимателя, а когда повторно платить единый налог не нужно.
Нужно ли ФЛП платить налог со списанной возвратной финансовой помощи
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Списание долга по договору возвратной финансовой помощи может иметь налоговые последствия для физических лиц – предпринимателей. Если кредиторская задолженность возникла в ходе осуществления хозяйственной деятельности, ее списание в отдельных случаях включается в налогооблагаемый доход. В то же время повторно уплачивать единый налог с суммы, которая уже ранее была включена в доход, не нужно.

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Что такое возвратная финансовая помощь

Возвратная финансовая помощь – это сумма денежных средств, которую налогоплательщик получает в пользование по договору без начисления процентов или какой-либо иной платы за пользование такими средствами. Обязательным условием такого договора является возврат полученных средств.

Какие доходы учитываются у плательщика единого налога

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что доходом физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога первой – третьей групп являются средства, полученные в течение налогового (отчетного) периода в денежной, материальной или нематериальной форме.

При этом в доход не включаются, в частности:

  • пассивные доходы в виде процентов, дивидендов и роялти;
  • страховые выплаты и страховые возмещения;
  • бюджетные гранты;
  • доходы от продажи движимого или недвижимого имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности и используемого в его хозяйственной деятельности.

В то же время в доход плательщика единого налога включается стоимость безвозмездно полученных товаров, работ или услуг. Безвозмездно полученными считаются товары, работы или услуги, переданные по договорам, которые не предусматривают какой-либо компенсации или их возврата, а также товары, переданные на ответственное хранение и использованные плательщиком единого налога.

Включается ли списанная кредиторская задолженность в доход

Для плательщиков единого налога третьей группы, являющихся плательщиками НДС, в состав дохода за отчетный период также включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

В то же время Налоговый кодекс устанавливает исключение: в доход не включаются суммы возвратной финансовой помощи, если они были получены и возвращены в течение 12 календарных месяцев со дня получения.

Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога третьей группы и налоговых агентов плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов) является календарный квартал (кроме налогового периода отчетности по НДС).

Как облагается налогом списанная возвратная финансовая помощь

В налоговой службе пояснили, что если кредиторская задолженность физического лица – предпринимателя перед юридическим лицом возникла вследствие осуществления хозяйственной деятельности, то доход в виде списанной такой задолженности включается в состав налогооблагаемого дохода ФЛП и облагается налогом в порядке, определенном главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины.

Вместе с тем, если сумма возвратной финансовой помощи уже ранее была включена в доход предпринимателя и с нее был уплачен единый налог, повторно включать ее в базу налогообложения не нужно. Также в таком случае нет необходимости подавать уточняющую налоговую декларацию.

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