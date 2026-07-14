Чи потрібно ФОП платити податок зі списаної поворотної фінансової допомоги

У яких випадках списаний борг включається до доходу підприємця, а коли повторно сплачувати єдиний податок не потрібно.

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Списання боргу за договором поворотної фінансової допомоги може мати податкові наслідки для фізичних осіб – підприємців. Якщо кредиторська заборгованість виникла під час здійснення господарської діяльності, її списання в окремих випадках включається до оподатковуваного доходу. Водночас повторно сплачувати єдиний податок із суми, яка вже була раніше включена до доходу, не потрібно.

Що таке поворотна фінансова допомога

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, яку платник податків отримує у користування за договором без нарахування процентів або будь-якої іншої плати за користування такими коштами. Обов'язковою умовою такого договору є повернення отриманих коштів.

Які доходи враховуються у платника єдиного податку

Податковий кодекс України передбачає, що доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку першої – третьої груп є кошти, отримані протягом податкового (звітного) періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі.

При цьому до доходу не включаються, зокрема:

пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів та роялті;

страхові виплати і страхові відшкодування;

бюджетні гранти;

доходи від продажу рухомого чи нерухомого майна, яке належить фізичній особі на праві власності та використовується у її господарській діяльності.

Водночас до доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих товарів, робіт або послуг. Безоплатно отриманими вважаються товари, роботи чи послуги, передані за договорами, які не передбачають будь-якої компенсації або їх повернення, а також товари, передані на відповідальне зберігання та використані платником єдиного податку.

Чи включається списана кредиторська заборгованість до доходу

Для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, до складу доходу за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Водночас Податковий кодекс встановлює виняток: до доходу не включаються суми поворотної фінансової допомоги, якщо вони були отримані та повернуті протягом 12 календарних місяців з дня отримання.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи та податкових агентів платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів) є календарний квартал (крім податкового періоду звітності з ПДВ).

Як оподатковується списана поворотна фінансова допомога

У податковій службі пояснили, що якщо кредиторська заборгованість фізичної особи – підприємця перед юридичною особою виникла внаслідок здійснення господарської діяльності, то дохід у вигляді списаної такої заборгованості включається до складу оподатковуваного доходу ФОП та оподатковується у порядку, визначеному главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Разом із тим, якщо сума поворотної фінансової допомоги вже була раніше включена до доходу підприємця та з неї був сплачений єдиний податок, повторно включати її до бази оподаткування не потрібно. Також у такому випадку немає необхідності подавати уточнюючу податкову декларацію.

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