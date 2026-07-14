Верифікація походження та повноти доказів: як захистити принцип рівності сторін

Чи достатньо отримати 14 мільйонів файлів, щоб вважати право на захист реалізованим: доступ до матеріалів без можливості перевірити їх походження та цілісність — це лише ілюзія справедливості.

Фото: Wesley Tingey/Unsplash

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У кримінальному процесі рівність сторін починається не в залі суду, а на етапі ознайомлення з доказами. Однією з головних гарантій права на справедливий суд є принцип змагальності та рівності сторін, який передбачає реальну можливість сторін обвинувачення і захисту ознайомитися з доказами одна одної та надати свої заперечення.

Однак сучасна судова практика свідчить про наявність проблеми: часто право на доступ до матеріалів реалізується лише формально. Надання копій документів або доступ до цифрових носіїв без можливості перевірити походження, повноту та процесуальну надійність доказів позбавляє захист реальної спроможності підготувати заперечення. А якщо сторона захисту позбавлена можливості перевірити походження або процесуальну допустимість доказів, право на захист втрачає практичний зміст, що суперечить стандартам справедливого суду, гарантованим Конвенцією з прав людини.

Доктрина матеріальності доказів та обов'язок їх розкриття стороні захисту

Однією з основних процесуальних гарантій права на справедливий суд є обов'язок сторони обвинувачення розкривати захисту всі матеріали, які можуть мати значення для правильного вирішення кримінального провадження. У практиці Європейського суду з прав людини, зокрема у справі Rowe and Davis v. the United Kingdom, сформовано доктрину «матеріальності» доказів, відповідно до якої прокурор повинен надати стороні захисту доступ не лише до доказів, що підтверджують обвинувачення, а й до матеріалів, які можуть виправдовувати особу, пом'якшувати її відповідальність або ставити під сумнів достовірність доказової бази обвинувачення. При цьому поняття «матеріальних доказів» тлумачиться широко й охоплює будь-які відомості, що потенційно можуть вплинути на оцінку обставин справи чи процесуальну позицію сторони захисту.

Водночас право на доступ до матеріалів кримінального провадження не є абсолютним. ЄСПЛ визнає, що в окремих випадках держава може обмежити розкриття певної інформації, якщо це обумовлено необхідністю захисту національної безпеки, забезпечення безпеки свідків, збереження конфіденційності оперативних методів або інших суспільно значущих інтересів. Однак такі обмеження допускаються лише за умови їх суворої необхідності, пропорційності поставленій меті та наявності ефективних процесуальних гарантій, які компенсують стороні захисту неможливість безпосереднього ознайомлення з відповідними матеріалами.

Особливого проблема проявляється, коли рішення про те, які матеріали є релевантними для розкриття, фактично ухвалює сама сторона обвинувачення. За відсутності незалежного судового контролю сторона обвинуваченяя опиняється у становищі, коли одноосібно визначає обсяг інформації, доступної захисту, що створює очевидний конфлікт процесуальних інтересів. Такий підхід суперечить принципу рівності сторін, адже сторона захисту позбавляється можливості перевірити повноту доказової бази, своєчасно виявити виправдувальні докази чи поставити під сумнів достовірність окремих матеріалів.

Саме тому ЄСПЛ неодноразово наголошує, що право на доступ до доказів повинно бути реальним і ефективним, а не формальним. Процедура розкриття матеріалів має забезпечувати стороні захисту можливість повноцінно брати участь у кримінальному провадженні, перевіряти законність походження доказів, їх автентичність, повноту та процесуальну допустимість. Лише за таких умов забезпечується справжня змагальність процесу та досягається баланс між інтересами кримінального переслідування і гарантіями права особи на справедливий судовий розгляд.

Верифікація цифрових даних

У сучасних провадженнях, де обсяги інформації вимірюються терабайтами, формальний підхід є особливо критичним. У справі Rook v. Germany захист зіткнувся з 14 мільйонами електронних файлів, які були зашифровані пропрієтарним софтом вартістю понад 4000 євро. Хоча суд зрештою не знайшов порушення, оскільки захисту надали достатньо часу та альтернативні формати, цей кейс підсвітив важливий стандарт: держава повинна надавати ефективну можливість ідентифікувати релевантні дані.

Аналогічні проблеми спостерігаються і в сучасній українській практиці. Наприклад, у складних економічних справах захист часто вказує, що додатки до протоколів огляду (роздруківки з дисків) не відображають повного змісту інформації на носіях. Питання повноти, достовірності та належності відображених відомостей є ключовими. Якщо захист не може перевірити метадані або повний контекст листування, доказ втрачає свою процесуальну надійність.

Знищення доказів та процесуальна надійність

Справа Natunen v. Finland є прикладом того, як формалізм знищує право на захист. Поліція знищила частину записів телефонних розмов, які вважала нерелевантними, ще до того, як захист зміг їх оцінити. ЄСПЛ постановив, що процедура, за якої слідчий орган самостійно оцінює релевантність матеріалів, не відповідає вимогам статті 6 § 1 Конвенції. Неможливість перевірити припущення захисту про важливість цих доказів робить провадження несправедливим.

У сучасних реаліях це стосується не лише аудіозаписів, а й документів, отриманих через міжнародну допомогу. Питання кваліфікації перекладачів, правових підстав доступу третіх осіб до матеріалів та повноти перекладу часто ігноруються судами. Якщо захисту не відкриваються документи, що підтверджують повноваження осіб, які готували доказову базу (наприклад, звіти чи переклади), можливість ефективно оспорювати їх доказове значення нівелюється.

Обов'язок суду надавати мотивовану оцінку запереченням сторони захисту

Однією з головних гарантій справедливого судового розгляду є обов'язок суду не лише дослідити докази, а й надати належну відповідь на ключові доводи сторін щодо їх допустимості, достовірності та достатності. Практика Європейського суду з прав людини виходить із того, що право на справедливий суд не може вважатися реалізованим, якщо суд формально відхиляє заперечення сторони захисту без належної мотивації. Зокрема, у справі Saakashvili v. Georgia ЄСПЛ наголосив, що національні суди повинні дати чітку й аргументовану оцінку істотним запереченням сторін, які можуть вплинути на результат кримінального провадження.

У цьому контексті недостатньо лише констатувати, що матеріали були відкриті стороні захисту відповідно до статті 290 КПК України. Якщо захист ставить під сумнів законність отримання доказів, вказує на їх неповноту, суперечливість, порушення порядку розкриття або вибіркове приховування матеріалів, суд зобов'язаний перевірити ці доводи та надати вмотивовану відповідь щодо кожного з них. Формальне посилання на дотримання процесуальної процедури без аналізу суті заперечень не відповідає вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Особливого значення такий підхід набуває під час оцінки доказів крізь призму стандарту доведення «поза розумним сумнівом». У рішенні Kobets v. Ukraine ЄСПЛ зазначив, що обвинувальний висновок може ґрунтуватися лише на достатньо вагомих, чітких та взаємоузгоджених доказах, які утворюють цілісну й несуперечливу систему. Якщо ж сторона захисту обґрунтовано доводить, що доказова база є неповною, сформованою внаслідок вибіркового розкриття матеріалів або містить істотні суперечності, суд повинен перевірити ці обставини, оскільки вони можуть породжувати розумний сумнів щодо доведеності вини.

Таким чином, обов'язок суду мотивовано реагувати на заперечення сторони захисту є невід'ємним елементом принципів змагальності, рівності сторін та права на ефективний захист. Лише повний і неупереджений аналіз усіх суттєвих доводів забезпечує законність судового рішення та відповідність кримінального провадження стандартам справедливого суду, сформованим у практиці ЄСПЛ.

Принцип «justice must be seen to be done»

Справедливість провадження залежить не лише від паперів, а й від поведінки суду. ЄСПЛ (справи Kroi and Nocka v. Albania, Ismailaj and Others v. Albania) послідовно нагадує: правосуддя має не лише здійснюватися, але й бути видимим. Це стосується і неупередженості суддів, які могли мати відношення до справи на попередніх етапах у технічних ролях, і навіть зовнішніх проявів уважності суду під час засідань. Довіра громадськості до суду підривається, якщо захист відчуває, що його аргументи про неповноту доказів ігноруються «задля процесуальної економії».

Від формального доступу до реальної гарантії права на захист

Аналіз практики Європейського суду з прав людини свідчить про поступову зміну підходу до права на доступ до матеріалів кримінального провадження. Сучасні стандарти статті 6 Конвенції вимагають не формального виконання процесуальних обов'язків, а забезпечення стороні захисту реальної можливості перевірити законність, повноту та достовірність доказової бази. Доступ до матеріалів має бути ефективним інструментом реалізації права на захист, а не лише виконанням процесуальної формальності.

Передусім сам факт відкриття матеріалів не гарантує справедливого судового розгляду. Право на захист набуває реального змісту лише тоді, коли сторона може перевірити походження доказів, їх цілісність, спосіб отримання, повноту та відсутність втручання у їх зміст. Формальне ознайомлення з копіями документів або цифровими файлами без можливості перевірити їх автентичність не відповідає стандартам ефективного захисту, сформованим у практиці ЄСПЛ.

Не менш важливим є обов'язок держави забезпечити повне та неупереджене розкриття доказів. Органи досудового розслідування і прокуратура не можуть на власний розсуд визначати, які матеріали є достатньо важливими для передачі стороні захисту. Будь-яке вибіркове розкриття доказів або приховування інформації, що потенційно може вплинути на оцінку обставин справи, порушує принцип рівності сторін та ставить під сумнів справедливість кримінального провадження.

В умовах цифровізації кримінального процесу особливого значення набуває і технічна компетентність суду. Докази дедалі частіше формуються за допомогою електронних реєстрів, інформаційних систем, цифрових платформ, мобільних пристроїв та хмарних сервісів. Тому суд не повинен обмежуватися формальною перевіркою процесуальних документів, а має оцінювати технічні аспекти отримання, збереження та обробки цифрових доказів, якщо саме від цього залежить їх допустимість і достовірність.

Водночас тягар доведення законності отримання та надійності доказів покладається саме на сторону обвинувачення. Захист не повинен доводити так звані «негативні факти», зокрема відсутність певних подій, документів чи відомостей, які не були збережені або розкриті органом досудового розслідування. Саме держава, як носій владних повноважень, зобов'язана підтвердити, що доказова база сформована законно, є повною та відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Сучасні стандарти справедливого судового розгляду передбачають перехід від формального виконання процесуальних вимог до забезпечення реального та ефективного права на захист. Лише повне розкриття матеріалів, можливість перевірити їх походження й достовірність, належна оцінка судом усіх доводів сторони захисту та дотримання стандарту доведення «поза розумним сумнівом» забезпечують відповідність кримінального провадження гарантіям статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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