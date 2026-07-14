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У Києві судитимуть жінку, яка підстрелила чоловіка через зауваження

10:03, 14 липня 2026
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Обвинуваченій загрожує до семи років позбавлення волі.
У Києві судитимуть жінку, яка підстрелила чоловіка через зауваження
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У Києві поліцейські звершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо жінки, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку та поранила чоловіка. Про це повідомила столична поліція.

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Правоохоронці нагадали, що у травні до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 27-річного чоловіка з пораненням живота та руки, яких він зазнав унаслідок стрілянини біля одного з житлових будинків на проспекті Академіка Корольова. 

Тоді правоохоронці встановили, що потерпілий зробив зауваження компанії, яка голосно поводилася у дворі будинку. У відповідь під час конфлікту 43-річна жінка дістала пістолет та кілька разів вистрілила у його бік, після чого втекла з місця події.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу зловмисниці та затримали її. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки поліцейські вилучили пістолет та набої.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене обвинуваченій загрожує до семи років позбавлення волі.

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суд Національна поліція Київ

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