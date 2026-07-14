В Киеве будут судить женщину, которая подстрелила мужчину из-за замечания

Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

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В Киеве полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд в отношении женщины, которая устроила стрельбу во дворе жилого дома и ранила мужчину. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители напомнили, что в мае в Святошинское управление полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 27-летнего мужчины с ранением живота и руки, которые он получил в результате стрельбы возле одного из жилых домов на проспекте Академика Королева.

Тогда правоохранители установили, что потерпевший сделал замечание компании, которая громко вела себя во дворе дома. В ответ во время конфликта 43-летняя женщина достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, после чего скрылась с места происшествия.

Оперативники совместно с аналитиками уголовного анализа установили личность злоумышленницы и задержали ее. Во время обыска по месту жительства фигурантки полицейские изъяли пистолет и патроны.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За содеянное обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

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