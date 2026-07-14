  1. В Украине

В Киеве будут судить женщину, которая подстрелила мужчину из-за замечания

10:03, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.
В Киеве будут судить женщину, которая подстрелила мужчину из-за замечания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд в отношении женщины, которая устроила стрельбу во дворе жилого дома и ранила мужчину. Об этом сообщила столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители напомнили, что в мае в Святошинское управление полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 27-летнего мужчины с ранением живота и руки, которые он получил в результате стрельбы возле одного из жилых домов на проспекте Академика Королева.

Тогда правоохранители установили, что потерпевший сделал замечание компании, которая громко вела себя во дворе дома. В ответ во время конфликта 43-летняя женщина достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, после чего скрылась с места происшествия.

Оперативники совместно с аналитиками уголовного анализа установили личность злоумышленницы и задержали ее. Во время обыска по месту жительства фигурантки полицейские изъяли пистолет и патроны.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За содеянное обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Национальная полиция Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штрафы для родителей и исправительные работы для директоров школ: в Раде предлагают новые способы противодействия опасным интернет-челленджам

Школы официально станут зоной, свободной от опасного хайпа: в парламенте планируют ввести ответственность за деструктивные онлайн-игры.

Верховный Суд пересмотрит подход к похищению денег через банкоматы и платежные карты

Судьи должны ответить на принципиальный вопрос: можно ли ввести в заблуждение банкомат и достаточно ли этого для квалификации преступления как мошенничества.

Верификация происхождения и полноты доказательств: как защитить принцип равенства сторон

Достаточно ли получить 14 миллионов файлов, чтобы считать право на защиту реализованным: доступ к материалам без возможности проверить их происхождение и целостность — это лишь иллюзия справедливости.

Постановление 821 возвращается: Кабмин пытается вернуть «ручное управление» пенсионными выплатами через Верховный Суд

Юридический спор относительно порядка исполнения судебных решений о пенсионных выплатах выходит на финишную прямую: КМУ не просто оспаривает отмену постановления 821, а просит временно восстановить незаконные ограничения на время рассмотрения дела.

Водительское удостоверение на 30 лет больше не будут выдавать: Кабмин переписал правила для всех водителей

Правительство изменило срок действия водительских удостоверений: кому будут выдавать удостоверения на 2, 5 и 15 лет, а что будет со старыми документами.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]