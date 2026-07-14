  1. В Украине

ЕС открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении «Внешние отношения»

10:21, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шестой кластер «Внешние отношения» охватывает сотрудничество в области обороны и противодействия гибридным угрозам.
ЕС открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении «Внешние отношения»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении под названием «Внешние отношения». Об этом объявили на межправительственной конференции в Брюсселе. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Также шестой кластер открывают для Молдовы.

«Он охватывает сотрудничество в области обороны и противодействия гибридным угрозам. Обе страны будут вносить вклад в европейскую архитектуру безопасности», — отметила 14 июля, прибывая на конференцию, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос

Кос вновь констатировала, что Европейская комиссия считает, что в отношении Украины «все готово к как можно более быстрому открытию всех кластеров».

«Собственно, именно поэтому мы в прошлом году провели так называемый процесс фронтальной загрузки. Поэтому вопрос о том, насколько быстро мы сможем открыть оставшиеся четыре кластера, зависит от председательства, а также от государств-членов. Но даже если нам придется немного подождать, техническая работа продолжается», — заверила она. 

Европейский комиссар выразила уверенность, что Украина «точно знает, особенно в отношении первого кластера и шестого кластера с сегодняшнего дня, что она должна сделать и что она сделает».

«Поэтому у нас есть четкий график того, что необходимо сделать не только в этом году, но и позже, и мы внимательно следим за всеми пунктами, которые являются частью основополагающих принципов. Я надеюсь, что с новым правительством в Украине мы получим новый импульс для еще большей реализации со стороны Киева», — подчеркнула Кос.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нотариусы будут проверять, жив ли доверитель: Минюст изменил порядок удостоверения сделок

Новая редакция Порядка совершения нотариальных действий вводит для нотариусов обязательную проверку факта смерти доверителя и прекращения юридического лица, выдавшего доверенность.

Минздрав определил новые правила изготовления лекарства из медицинского каннабиса в аптеках: что изменится для пациентов и фармацевтов

Новые правила касаются исключительно производства экстемпоральных лекарственных средств – то есть препаратов, которые производятся непосредственно в аптеке по индивидуальному рецепту врача или по заказу учреждений здравоохранения.

Штрафы для родителей и исправительные работы для директоров школ: в Раде предлагают новые способы противодействия опасным интернет-челленджам

Школы официально станут зоной, свободной от опасного хайпа: в парламенте планируют ввести ответственность за деструктивные онлайн-игры.

Верховный Суд пересмотрит подход к похищению денег через банкоматы и платежные карты

Судьи должны ответить на принципиальный вопрос: можно ли ввести в заблуждение банкомат и достаточно ли этого для квалификации преступления как мошенничества.

Верификация происхождения и полноты доказательств: как защитить принцип равенства сторон

Достаточно ли получить 14 миллионов файлов, чтобы считать право на защиту реализованным: доступ к материалам без возможности проверить их происхождение и целостность — это лишь иллюзия справедливости.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]