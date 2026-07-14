ЕС открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении «Внешние отношения»

Шестой кластер «Внешние отношения» охватывает сотрудничество в области обороны и противодействия гибридным угрозам.

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Европейский Союз открыл для Украины шестой кластер переговоров о вступлении под названием «Внешние отношения». Об этом объявили на межправительственной конференции в Брюсселе.

Также шестой кластер открывают для Молдовы.

«Он охватывает сотрудничество в области обороны и противодействия гибридным угрозам. Обе страны будут вносить вклад в европейскую архитектуру безопасности», — отметила 14 июля, прибывая на конференцию, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Кос вновь констатировала, что Европейская комиссия считает, что в отношении Украины «все готово к как можно более быстрому открытию всех кластеров».

«Собственно, именно поэтому мы в прошлом году провели так называемый процесс фронтальной загрузки. Поэтому вопрос о том, насколько быстро мы сможем открыть оставшиеся четыре кластера, зависит от председательства, а также от государств-членов. Но даже если нам придется немного подождать, техническая работа продолжается», — заверила она.

Европейский комиссар выразила уверенность, что Украина «точно знает, особенно в отношении первого кластера и шестого кластера с сегодняшнего дня, что она должна сделать и что она сделает».

«Поэтому у нас есть четкий график того, что необходимо сделать не только в этом году, но и позже, и мы внимательно следим за всеми пунктами, которые являются частью основополагающих принципов. Я надеюсь, что с новым правительством в Украине мы получим новый импульс для еще большей реализации со стороны Киева», — подчеркнула Кос.

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