ЄС відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ «Зовнішні відносини»

Шостий кластер «Зовнішні відносини» охоплює співпрацю в галузі оборони та протидію гібридним загрозам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ під назвою «Зовнішні відносини». Про це оголосили на міжурядовій конференції в Брюсселі.

Також шостий кластер відкривають для Молдови.

«Він охоплює співпрацю в галузі оборони та протидію гібридним загрозам. Обидві країни робитимуть внесок у європейську архітектуру безпеки», – зазначила 14 липня, прибуваючи на конференції, єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Кос знову констатувала, що Європейська Комісія вважає, що по відношенню до України «все готове до якомога швидшого відкриття всіх кластерів».

«Власне, саме тому ми минулого року провели так званий процес фронтального завантаження. Тож питання про те, наскільки швидко ми зможемо відкрити решту чотирьох кластерів, залежить від головування, а також від держав-членів. Але навіть якщо нам доведеться трохи почекати, технічна робота триває», – запевнила вона.

Європейський комісар висловила переконання, що Україна «точно знає, особливо щодо першого кластера та шостого кластера з сьогоднішнього дня, що вона має зробити, і що вона зробить».

«Тож у нас є чіткий графік того, що потрібно зробити не лише цього року, але й пізніше, і ми уважно стежимо за всіма пунктами, які є частиною основоположних принципів. Я сподіваюся, що з новим урядом в Україні ми отримаємо новий поштовх для ще більшої реалізації з боку Києва», – наголосила Кос.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.