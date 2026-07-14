  1. В Україні

ЄС відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ «Зовнішні відносини»

10:21, 14 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шостий кластер «Зовнішні відносини» охоплює співпрацю в галузі оборони та протидію гібридним загрозам.
ЄС відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ «Зовнішні відносини»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ під назвою «Зовнішні відносини». Про це оголосили на міжурядовій конференції в Брюсселі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також шостий кластер відкривають для Молдови.

«Він охоплює співпрацю в галузі оборони та протидію гібридним загрозам. Обидві країни робитимуть внесок у європейську архітектуру безпеки», – зазначила 14 липня, прибуваючи на конференції, єврокомісарка з розширення Марта Кос.

Кос знову констатувала, що Європейська Комісія вважає, що по відношенню до України «все готове до якомога швидшого відкриття всіх кластерів».

«Власне, саме тому ми минулого року провели так званий процес фронтального завантаження. Тож питання про те, наскільки швидко ми зможемо відкрити решту чотирьох кластерів, залежить від головування, а також від держав-членів. Але навіть якщо нам доведеться трохи почекати, технічна робота триває», – запевнила вона.

Європейський комісар висловила переконання, що Україна «точно знає, особливо щодо першого кластера та шостого кластера з сьогоднішнього дня, що вона має зробити, і що вона зробить».

«Тож у нас є чіткий графік того, що потрібно зробити не лише цього року, але й пізніше, і ми уважно стежимо за всіма пунктами, які є частиною основоположних принципів. Я сподіваюся, що з новим урядом в Україні ми отримаємо новий поштовх для ще більшої реалізації з боку Києва», – наголосила Кос.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Нотаріуси перевірятимуть, чи живий довіритель: Мін'юст змінив порядок посвідчення правочинів

Нова редакція Порядку вчинення нотаріальних дій запроваджує для нотаріусів обов'язкову перевірку факту смерті довірителя та припинення юридичної особи, яка видала довіреність.

МОЗ визначив нові правила виготовлення ліків із медичного канабісу в аптеках: що зміниться для пацієнтів та фармацевтів

Нові правила стосуються виключно виробництва екстемпоральних лікарських засобів – тобто препаратів, які виготовляються безпосередньо в аптеці за індивідуальним рецептом лікаря або на замовлення закладів охорони здоров’я.

Штрафи для батьків та виправні роботи для директорів шкіл: в Раді пропонують нові способи протидії небезпечним інтернет-челенджам

Школи офіційно стануть зоною, вільною від небезпечного хайпу: в парламенті планують ввести відповідальність за деструктивні онлайн-ігри.

Верховний Суд перегляне підхід до викрадення грошей через банкомати та платіжні картки

Судді мають відповісти на принципове питання: чи можна ввести в оману банкомат і чи достатньо цього для кваліфікації злочину як шахрайства.

Верифікація походження та повноти доказів: як захистити принцип рівності сторін

Чи достатньо отримати 14 мільйонів файлів, щоб вважати право на захист реалізованим: доступ до матеріалів без можливості перевірити їх походження та цілісність — це лише ілюзія справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]