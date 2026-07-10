Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера про вступ України

Остаточне рішення щодо відкриття кластера «Зовнішні відносини» Євросоюз має офіційно затвердити 14 липня.

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Посли Євросоюзу погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до ЄС під назвою «Зовнішні відносини». Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

За його словами, 14 липня Міжурядова конференція Європейського Союзу офіційно затвердить рішення послів ЄС про відкриття шостого переговорного кластера у процесі вступу України до Євросоюзу.

Підготовчий орган Ради ЄС уже погодив відповідне рішення щодо запуску переговорів за цим напрямом.

«Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня», — повідомив Тарас Качка.

Водночас міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн, чия країна головує в Раді ЄС до кінця 2026 року, заявив, що Ірландія підтримує подальше розширення Євросоюзу.

«У вівторок я з великою надією побачу позитивний прогрес у процесі приєднання України, Молдови, Албанії та Чорногорії», — повідомив він.

Шостий кластер переговорів охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС, зокрема спільну торговельну політику, відносини з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу.

Також він передбачає подальше узгодження позицій України з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, включно із санкційною політикою та питаннями експорту озброєнь.

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