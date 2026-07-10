50 тисяч гривень щомісяця — Уряд розширив виплати для звільнених із російського полону
Кабінет Міністрів розширив можливість отримання щомісячних виплат у розмірі 50 тисяч гривень для людей, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування.
Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, отримати виплату зможуть українці, які перебували в російському полоні та належать до наступних категорій:
- військовослужбовці,
- поліцейські,
- представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.
Йдеться про захисників і захисниць, які через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво потребують стаціонарного лікування понад 30 днів.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», система додаткового грошового забезпечення військовослужбовців зазнала одного з наймасштабніших оновлень за час повномасштабної війни. Відтепер розмір винагороди залежатиме не лише від факту участі у бойових діях, а й від конкретних умов виконання завдань, місця їх проведення, рівня ризику та досягнутого результату.
Для окремих категорій військовослужбовців передбачено нові щомісячні виплати, добові винагороди за штурмові дії, бонуси за захоплення полонених і підтверджене знищення противника, а також чіткий порядок документального підтвердження права на кожну з них.
Водночас базове грошове забезпечення військових залишається незмінним, а максимальний розмір бойових виплат тепер обмежується окремими правилами.
Розмір нових бойових виплат визначено постановою Кабміну №768. Механізм їх нарахування встановлений наказом Міністерства оборони № 232 від 29 червня, яким внесено зміни до Порядку виплати грошового забезпечення (наказ Міноборони № 260 від 07.06.2018).
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