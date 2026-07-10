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50 тысяч гривен ежемесячно — Правительство расширило выплаты для освобожденных из российского плена

16:51, 10 июля 2026
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Выплату смогут получить военные, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья.
50 тысяч гривен ежемесячно — Правительство расширило выплаты для освобожденных из российского плена
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Кабинет министров расширил возможность получения ежемесячных выплат в размере 50 тысяч гривен для людей, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении.

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Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, получить выплату смогут украинцы, которые находились в российском плену и относятся к следующим категориям:

  • военнослужащие;
  • полицейские;
  • представители службы гражданской защиты, которые находились в российском плену.

Речь идет о защитниках и защитницах, которые из-за заболевания, ранения, контузии или увечья нуждаются в стационарном лечении более 30 дней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», система дополнительного денежного обеспечения военнослужащих претерпела одно из самых масштабных обновлений за время полномасштабной войны. Теперь размер вознаграждения будет зависеть не только от факта участия в боевых действиях, но и от конкретных условий выполнения задач, места их проведения, уровня риска и достигнутого результата.

Для отдельных категорий военнослужащих предусмотрены новые ежемесячные выплаты, суточные вознаграждения за штурмовые действия, бонусы за взятие пленных и подтвержденное уничтожение противника, а также четкий порядок документального подтверждения права на каждую из выплат.

В то же время базовое денежное обеспечение военнослужащих остается без изменений, а максимальный размер боевых выплат теперь ограничивается отдельными правилами.

Размер новых боевых выплат определен постановлением Кабинета министров №768. Механизм их начисления установлен приказом Министерства обороны №232 от 29 июня, которым внесены изменения в Порядок выплаты денежного обеспечения (приказ Минобороны №260 от 07.06.2018).

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