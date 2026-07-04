460 тысяч гривен в месяц — как будет работать новая система боевых выплат военнослужащим
Система дополнительного денежного обеспечения военнослужащих претерпела одно из самых масштабных обновлений за время полномасштабной войны. Отныне размер вознаграждения будет зависеть не только от факта участия в боевых действиях, но и от конкретных условий выполнения задач, места их проведения, уровня риска и достигнутого результата.
Для отдельных категорий военнослужащих предусмотрены новые ежемесячные выплаты, суточные вознаграждения за штурмовые действия, бонусы за захват военнопленных и подтвержденное уничтожение противника, а также четкий порядок документального подтверждения права на каждую из них.
При этом базовое денежное обеспечение военнослужащих остается неизменным, а максимальный размер боевых выплат теперь ограничивается отдельными правилами.
Размер новых боевых выплат определен постановлением Кабинета Министров №768. Механизм их начисления установлен приказом Министерства обороны №232 от 29 июня, которым внесены изменения в Порядок выплаты денежного обеспечения (приказ Минобороны №260 от 07.06.2018).
Базовое денежное обеспечение не изменяется
Должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и другие постоянные составляющие денежного обеспечения остаются без изменений.
К существующей системе добавляются новые выплаты.
Дополнительные боевые вознаграждения и условия выполнения задач
Новая система предусматривает несколько видов ежемесячных дополнительных вознаграждений — от 10 000 до 170 000 грн, — размер которых определяется характером и местом выполнения боевых задач.
Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях — 100 000 грн/месяц
Выплачивается пропорционально времени участия тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях, находясь в районах их ведения, и выполняет боевые (специальные) задачи по следующим основаниям:
- ведение боевых действий на линии соприкосновения на глубину до батальона включительно;
- выявление воздушных целей противника в районах ведения боевых действий;
- полеты в воздушном пространстве областей, где ведутся боевые действия;
- огневое поражение противника в составе подразделений ракетных войск и артиллерии либо ПВО;
- действия на территории противника;
- огневое поражение воздушных и морских целей противника;
- вывод воздушных судов из-под удара с выполнением взлета;
- действия кораблей, катеров, судов в морской и речной акватории за пределами внутренних акваторий портов и пунктов базирования;
- медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах боевых действий;
- отражение вооруженного нападения на охраняемые объекты и освобождение таких объектов;
- разминирование в местах выполнения задач по назначению согласно боевым распоряжениям.
Выплата распространяется на широкий круг специальностей — от пехоты и разведки до экипажей кораблей, медиков и саперов — по единому критерию: непосредственное нахождение в районе боевых действий и выполнение задач по боевому приказу.
Выплата 50 000 грн — пункты управления
Согласно новой редакции Порядка выплата 50 000 грн/месяц (пропорционально времени) начисляется военнослужащим, которые выполняют задачи на пунктах управления бригад, центров, полков, сводных подразделений, батальонов и отрядов, с которых непосредственно осуществляется оперативное (боевое) управление подразделениями, ведущими военные (боевые) действия в районе их ведения.
Нововведения:
- Привязка к району боевых действий подчиненных подразделений. По новой норме критерием является не место расположения самого штаба, а район, где ведут боевые действия подразделения под его управлением. Штаб бригады, развернутый вне района непосредственного ведения боевых действий, но осуществляющий боевое управление подразделениями, воюющими в этом районе, имеет основание для получения выплаты в размере 50 000 грн.
- Исключение персонала охраны и обеспечения. Подразделения охраны, обеспечения и обслуживания, входящие в состав указанных пунктов управления, выплату не получают.
Для штабов выше уровня бригады (управлений штабов группировок) право на выплату зависит от включения в отдельный перечень, который утверждает Главнокомандующий ВСУ либо начальник Генерального штаба ВСУ по согласованию с Министерством обороны. Включение в перечень не является автоматическим.
Выплата за выполнение боевых (специальных) задач — 30 000 грн/месяц
За выполнение боевых (специальных) задач по боевым приказам (распоряжениям), в частности:
- коллективная подготовка в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;
- управление группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба;
- рабочие группы в пределах областей, где ведутся боевые действия, — по определению Главнокомандующего либо начальника Генерального штаба;
- разминирование вне районов ведения боевых действий;
- всестороннее обеспечение действующих группировок непосредственно в районах боевых действий;
- противовоздушное прикрытие и наземная оборона объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.
Выплата охватывает широкий спектр задач — от восстановления боеспособности резервов до противовоздушного прикрытия в тылу — и является базовой боевой надбавкой для тех, кто действует вне района непосредственного соприкосновения с противником, но выполняет задачи, непосредственно обеспечивающие ведение боевых действий.
Тыловая надбавка — 10 000 грн/месяц
Новая тыловая надбавка (дополнительное вознаграждение), введенная постановлением №768. Выплачивается пропорционально времени исполнения обязанностей военной службы всем, кто не получает ни одной из вышеуказанных надбавок, за следующими исключениями — не начисляется:
- тем, кто находится в отпуске с сохранением денежного обеспечения — за время отпуска;
- зачисленным в распоряжение командиров либо освобожденным от должностей (кроме временного исполнения обязанностей);
- курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений;
- командированным на обучение в учебные воинские части;
- зачисленным в переменный состав частей резерва и запасных рот.
Тыловая надбавка является минимальным гарантированным уровнем дополнительного вознаграждения для всего личного состава независимо от наличия контракта, который фактически несет службу, — за исключением тех категорий, пребывание которых в воинской части носит временный либо учебный характер.
Принцип конкуренции выплат
Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько выплат по шкале 100К/50К/30К/10К — начисляется одна, большая, в расчете на день. Выплата 10 000 грн предназначена исключительно для тех, кто не имеет оснований для получения ни одной из более высоких сумм.
Выплаты инструкторскому составу непосредственно в воинских частях
Отдельно от выплат преподавателям учебных воинских частей и военных вузов (постановление №168) введена шкала для инструкторов, которые работают непосредственно в боевых воинских частях:
- 25 000 грн/месяц — командиры (начальники) подразделений инструкторов;
- 15 000 грн/месяц — инструкторский состав с базовым уровнем подготовки сержантского состава и базовым уровнем подготовки инструкторов;
- 25 000 грн/месяц — инструкторский состав со средним уровнем подготовки сержантского состава и повышенным уровнем подготовки инструкторов;
- 30 000 грн/месяц — инструкторский состав с повышенным уровнем подготовки сержантского состава и академическим уровнем подготовки инструкторов;
- 30 000 грн/месяц — инструкторский состав подразделений инструкторов (не ниже базового уровня подготовки), которому предоставлен статус участника боевых действий.
Выплата начисляется со дня вступления в исполнение обязанностей на основании приказа командира воинской части и подтверждения проведения подготовки соответствующими документами (распоряжение, приказ, расписание занятий, журнал учета боевой подготовки).
Зональные вознаграждения — 170 000 и 70 000 грн
Эти дополнительные выплаты привязаны исключительно к расстоянию от линии боевого соприкосновения, на котором выполняются задачи, и начисляются пропорционально количеству фактических дней пребывания в соответствующей зоне.
170 000 грн/месяц пропорционально — за выполнение задач:
- на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (на линии либо в наступлении/контрнаступлении/контратаке);
- на временно оккупированной территории Украины;
- на территории между позициями Сил обороны и позициями противника;
- на территории противника.
70 000 грн/месяц пропорционально — за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.
Если в течение месяца военнослужащий находился в разных районах, выплаты начисляются за каждый район пропорционально соответствующим дням и суммируются.
Подтверждение: боевой приказ (распоряжение), журнал боевых действий либо боевое донесение, рапорт командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим. Один день — это полные календарные сутки (с 00:00 до 24:00), независимо от количества привлечений в течение суток. Если задача выполнялась на границе двух суток — засчитывается как два дня. Приказы о выплате издаются до 5 числа текущего месяца по данным учета за предыдущий месяц.
Вознаграждения за штурмовые действия — 40 000 и 20 000 грн в сутки
Эти вознаграждения начисляются в зависимости от характера штурмовых действий:
- 40 000 грн/сутки — за штурм с захватом позиций непосредственно на линии соприкосновения либо в глубине обороны противника.
- 20 000 грн/сутки — за восстановление (возвращение) позиций, захваченных инфильтрованными группами противника, в глубине собственной обороны.
Если в одни сутки имеются основания для обеих ставок — выплачивается большая (40 000 грн).
Эти выплаты имеют более сложную процедуру подтверждения. Командир воинской части подает в орган военного управления ходатайство о подтверждении выполнени
я соответствующих боевых (специальных) задач. Документы, подтверждающие их выполнение (боевой приказ, журнал боевых действий, боевое донесение, рапорт командира подразделения с показателями операции, поименный список участников), хранятся в воинской части и являются основанием для подготовки ходатайства. Орган военного управления рассматривает ходатайство в течение трех дней и издает распорядительный документ о подтверждении. Только после этого в воинской части издается приказ о выплате.
Дополнительное вознаграждение за захват в плен — 100 000 грн
За каждого захваченного военнопленного — 100 000 грн на подразделение (группу), непосредственно осуществившее захват. Сумма распределяется между участниками с учетом личного вклада каждого.
Подтверждение: журнал боевых действий, боевое донесение с количеством захваченных, копия списка и акта приема-передачи военнопленных, рапорт командира подразделения, поименный список участников. Командир воинской части издает приказ о выплате в течение трех дней после получения документов.
Дополнительное вознаграждение за подтвержденный результат ближнего боя
15 000 грн — дополнительное вознаграждение подразделению (группе), которое начисляется по результатам верификации выполнения боевой задачи в стрелковом либо рукопашном бою. Выплата осуществляется только после подтверждения предусмотренных Порядком оснований, в частности обязательной видеофиксации.
Выплата имеет отдельный канал подтверждения через ИКС «Дельта»: уполномоченное лицо воинской части вносит данные (подразделение, ФИО и должности участников, количество уничтоженных, координаты, дату и время, видеоматериалы, данные о средстве поражения). Ответственные лица Фонда развития инноваций верифицируют сведения в течение 72 часов. По результатам верификации Министерство обороны формирует автоматический отчет, на основании которого командир воинской части в течение трех дней издает приказ о выплате.
Общий лимит боевых выплат — 460 000 грн в месяц
Лимит 460 000 грн касается исключительно боевых выплат и рассчитывается как сумма трех категорий:
- 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях (постановление №168);
- 170 000 либо 70 000 грн — зональная выплата (постановление №768);
- 40 000 либо 20 000 грн × количество штурмовых суток (постановление №768).
Если сумма этих трех категорий за месяц превышает 460 000 грн, начисляется ровно 460 000 грн.
Вне лимита начисляются отдельно:
- базовое денежное обеспечение (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки);
- единовременная денежная помощь за подписание первого контракта;
- бонус за захват в плен (100 000 грн за каждого военнопленного);
- бонус за уничтожение живой силы противника (15 000 грн за каждого уничтоженного).
Таким образом, реальная ежемесячная выплата военнослужащего на передовой состоит из базового денежного обеспечения, боевых выплат в пределах лимита 460 000 грн и бонусов за результат, которые начисляются сверх этого лимита, — и не имеет фиксированного максимального размера.
Кто и когда подтверждает право на выплаты
Общий принцип: подтверждение осуществляется на основании первичных боевых документов — приказов, журналов боевых действий, боевых донесений, рапортов командиров подразделений. Чем более специфична выплата, тем сложнее цепочка верификации: от приказа командира воинской части (зональные выплаты 170К/70К) до трехдневного рассмотрения органом военного управления (штурмовые выплаты) и 72-часовой верификации через систему «Дельта» (уничтожение живой силы противника).
Для военнослужащих, командированных в другие воинские части, выплата объявляется приказом по месту штатной службы — на основании официального сообщения от воинской части, где задачи фактически выполнялись.
Новая система выплат — от тыловой надбавки до штурмовых суточных и бонусов за результат — формирует единый механизм, в котором размер вознаграждения возрастает пропорционально уровню риска и характеру выполняемых задач.
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