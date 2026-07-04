460 тысяч гривен в месяц — как будет работать новая система боевых выплат военнослужащим

Выплаты за участие в боях, штурмовые действия и захват военнопленных: как будут работать новые правила.

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Система дополнительного денежного обеспечения военнослужащих претерпела одно из самых масштабных обновлений за время полномасштабной войны. Отныне размер вознаграждения будет зависеть не только от факта участия в боевых действиях, но и от конкретных условий выполнения задач, места их проведения, уровня риска и достигнутого результата.

Для отдельных категорий военнослужащих предусмотрены новые ежемесячные выплаты, суточные вознаграждения за штурмовые действия, бонусы за захват военнопленных и подтвержденное уничтожение противника, а также четкий порядок документального подтверждения права на каждую из них.

При этом базовое денежное обеспечение военнослужащих остается неизменным, а максимальный размер боевых выплат теперь ограничивается отдельными правилами.

Размер новых боевых выплат определен постановлением Кабинета Министров №768. Механизм их начисления установлен приказом Министерства обороны №232 от 29 июня, которым внесены изменения в Порядок выплаты денежного обеспечения (приказ Минобороны №260 от 07.06.2018).

Базовое денежное обеспечение не изменяется

Должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и другие постоянные составляющие денежного обеспечения остаются без изменений.

К существующей системе добавляются новые выплаты.

Дополнительные боевые вознаграждения и условия выполнения задач

Новая система предусматривает несколько видов ежемесячных дополнительных вознаграждений — от 10 000 до 170 000 грн, — размер которых определяется характером и местом выполнения боевых задач.

Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях — 100 000 грн/месяц

Выплачивается пропорционально времени участия тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях, находясь в районах их ведения, и выполняет боевые (специальные) задачи по следующим основаниям:

ведение боевых действий на линии соприкосновения на глубину до батальона включительно;

выявление воздушных целей противника в районах ведения боевых действий;

полеты в воздушном пространстве областей, где ведутся боевые действия;

огневое поражение противника в составе подразделений ракетных войск и артиллерии либо ПВО;

действия на территории противника;

огневое поражение воздушных и морских целей противника;

вывод воздушных судов из-под удара с выполнением взлета;

действия кораблей, катеров, судов в морской и речной акватории за пределами внутренних акваторий портов и пунктов базирования;

медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах боевых действий;

отражение вооруженного нападения на охраняемые объекты и освобождение таких объектов;

разминирование в местах выполнения задач по назначению согласно боевым распоряжениям.

Выплата распространяется на широкий круг специальностей — от пехоты и разведки до экипажей кораблей, медиков и саперов — по единому критерию: непосредственное нахождение в районе боевых действий и выполнение задач по боевому приказу.

Выплата 50 000 грн — пункты управления

Согласно новой редакции Порядка выплата 50 000 грн/месяц (пропорционально времени) начисляется военнослужащим, которые выполняют задачи на пунктах управления бригад, центров, полков, сводных подразделений, батальонов и отрядов, с которых непосредственно осуществляется оперативное (боевое) управление подразделениями, ведущими военные (боевые) действия в районе их ведения.

Нововведения:

Привязка к району боевых действий подчиненных подразделений. По новой норме критерием является не место расположения самого штаба, а район, где ведут боевые действия подразделения под его управлением. Штаб бригады, развернутый вне района непосредственного ведения боевых действий, но осуществляющий боевое управление подразделениями, воюющими в этом районе, имеет основание для получения выплаты в размере 50 000 грн. Исключение персонала охраны и обеспечения. Подразделения охраны, обеспечения и обслуживания, входящие в состав указанных пунктов управления, выплату не получают.

Для штабов выше уровня бригады (управлений штабов группировок) право на выплату зависит от включения в отдельный перечень, который утверждает Главнокомандующий ВСУ либо начальник Генерального штаба ВСУ по согласованию с Министерством обороны. Включение в перечень не является автоматическим.

Выплата за выполнение боевых (специальных) задач — 30 000 грн/месяц

За выполнение боевых (специальных) задач по боевым приказам (распоряжениям), в частности:

коллективная подготовка в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

управление группировками войск в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба;

рабочие группы в пределах областей, где ведутся боевые действия, — по определению Главнокомандующего либо начальника Генерального штаба;

разминирование вне районов ведения боевых действий;

всестороннее обеспечение действующих группировок непосредственно в районах боевых действий;

противовоздушное прикрытие и наземная оборона объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

Выплата охватывает широкий спектр задач — от восстановления боеспособности резервов до противовоздушного прикрытия в тылу — и является базовой боевой надбавкой для тех, кто действует вне района непосредственного соприкосновения с противником, но выполняет задачи, непосредственно обеспечивающие ведение боевых действий.

Тыловая надбавка — 10 000 грн/месяц

Новая тыловая надбавка (дополнительное вознаграждение), введенная постановлением №768. Выплачивается пропорционально времени исполнения обязанностей военной службы всем, кто не получает ни одной из вышеуказанных надбавок, за следующими исключениями — не начисляется:

тем, кто находится в отпуске с сохранением денежного обеспечения — за время отпуска;

зачисленным в распоряжение командиров либо освобожденным от должностей (кроме временного исполнения обязанностей);

курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений;

командированным на обучение в учебные воинские части;

зачисленным в переменный состав частей резерва и запасных рот.

Тыловая надбавка является минимальным гарантированным уровнем дополнительного вознаграждения для всего личного состава независимо от наличия контракта, который фактически несет службу, — за исключением тех категорий, пребывание которых в воинской части носит временный либо учебный характер.

Принцип конкуренции выплат

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько выплат по шкале 100К/50К/30К/10К — начисляется одна, большая, в расчете на день. Выплата 10 000 грн предназначена исключительно для тех, кто не имеет оснований для получения ни одной из более высоких сумм.

Выплаты инструкторскому составу непосредственно в воинских частях

Отдельно от выплат преподавателям учебных воинских частей и военных вузов (постановление №168) введена шкала для инструкторов, которые работают непосредственно в боевых воинских частях:

25 000 грн/месяц — командиры (начальники) подразделений инструкторов;

15 000 грн/месяц — инструкторский состав с базовым уровнем подготовки сержантского состава и базовым уровнем подготовки инструкторов;

25 000 грн/месяц — инструкторский состав со средним уровнем подготовки сержантского состава и повышенным уровнем подготовки инструкторов;

30 000 грн/месяц — инструкторский состав с повышенным уровнем подготовки сержантского состава и академическим уровнем подготовки инструкторов;

30 000 грн/месяц — инструкторский состав подразделений инструкторов (не ниже базового уровня подготовки), которому предоставлен статус участника боевых действий.

Выплата начисляется со дня вступления в исполнение обязанностей на основании приказа командира воинской части и подтверждения проведения подготовки соответствующими документами (распоряжение, приказ, расписание занятий, журнал учета боевой подготовки).

Зональные вознаграждения — 170 000 и 70 000 грн

Эти дополнительные выплаты привязаны исключительно к расстоянию от линии боевого соприкосновения, на котором выполняются задачи, и начисляются пропорционально количеству фактических дней пребывания в соответствующей зоне.

170 000 грн/месяц пропорционально — за выполнение задач:

на расстоянии до взводного опорного пункта включительно (на линии либо в наступлении/контрнаступлении/контратаке);

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями Сил обороны и позициями противника;

на территории противника.

70 000 грн/месяц пропорционально — за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение месяца военнослужащий находился в разных районах, выплаты начисляются за каждый район пропорционально соответствующим дням и суммируются.

Подтверждение: боевой приказ (распоряжение), журнал боевых действий либо боевое донесение, рапорт командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим. Один день — это полные календарные сутки (с 00:00 до 24:00), независимо от количества привлечений в течение суток. Если задача выполнялась на границе двух суток — засчитывается как два дня. Приказы о выплате издаются до 5 числа текущего месяца по данным учета за предыдущий месяц.

Вознаграждения за штурмовые действия — 40 000 и 20 000 грн в сутки

Эти вознаграждения начисляются в зависимости от характера штурмовых действий:

40 000 грн/сутки — за штурм с захватом позиций непосредственно на линии соприкосновения либо в глубине обороны противника.

20 000 грн/сутки — за восстановление (возвращение) позиций, захваченных инфильтрованными группами противника, в глубине собственной обороны.

Если в одни сутки имеются основания для обеих ставок — выплачивается большая (40 000 грн).

Эти выплаты имеют более сложную процедуру подтверждения. Командир воинской части подает в орган военного управления ходатайство о подтверждении выполнени

я соответствующих боевых (специальных) задач. Документы, подтверждающие их выполнение (боевой приказ, журнал боевых действий, боевое донесение, рапорт командира подразделения с показателями операции, поименный список участников), хранятся в воинской части и являются основанием для подготовки ходатайства. Орган военного управления рассматривает ходатайство в течение трех дней и издает распорядительный документ о подтверждении. Только после этого в воинской части издается приказ о выплате.

Дополнительное вознаграждение за захват в плен — 100 000 грн

За каждого захваченного военнопленного — 100 000 грн на подразделение (группу), непосредственно осуществившее захват. Сумма распределяется между участниками с учетом личного вклада каждого.

Подтверждение: журнал боевых действий, боевое донесение с количеством захваченных, копия списка и акта приема-передачи военнопленных, рапорт командира подразделения, поименный список участников. Командир воинской части издает приказ о выплате в течение трех дней после получения документов.

Дополнительное вознаграждение за подтвержденный результат ближнего боя

15 000 грн — дополнительное вознаграждение подразделению (группе), которое начисляется по результатам верификации выполнения боевой задачи в стрелковом либо рукопашном бою. Выплата осуществляется только после подтверждения предусмотренных Порядком оснований, в частности обязательной видеофиксации.

Выплата имеет отдельный канал подтверждения через ИКС «Дельта»: уполномоченное лицо воинской части вносит данные (подразделение, ФИО и должности участников, количество уничтоженных, координаты, дату и время, видеоматериалы, данные о средстве поражения). Ответственные лица Фонда развития инноваций верифицируют сведения в течение 72 часов. По результатам верификации Министерство обороны формирует автоматический отчет, на основании которого командир воинской части в течение трех дней издает приказ о выплате.

Общий лимит боевых выплат — 460 000 грн в месяц

Лимит 460 000 грн касается исключительно боевых выплат и рассчитывается как сумма трех категорий:

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях (постановление №168);

170 000 либо 70 000 грн — зональная выплата (постановление №768);

40 000 либо 20 000 грн × количество штурмовых суток (постановление №768).

Если сумма этих трех категорий за месяц превышает 460 000 грн, начисляется ровно 460 000 грн.

Вне лимита начисляются отдельно:

базовое денежное обеспечение (должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки);

единовременная денежная помощь за подписание первого контракта;

бонус за захват в плен (100 000 грн за каждого военнопленного);

бонус за уничтожение живой силы противника (15 000 грн за каждого уничтоженного).

Таким образом, реальная ежемесячная выплата военнослужащего на передовой состоит из базового денежного обеспечения, боевых выплат в пределах лимита 460 000 грн и бонусов за результат, которые начисляются сверх этого лимита, — и не имеет фиксированного максимального размера.

Кто и когда подтверждает право на выплаты

Общий принцип: подтверждение осуществляется на основании первичных боевых документов — приказов, журналов боевых действий, боевых донесений, рапортов командиров подразделений. Чем более специфична выплата, тем сложнее цепочка верификации: от приказа командира воинской части (зональные выплаты 170К/70К) до трехдневного рассмотрения органом военного управления (штурмовые выплаты) и 72-часовой верификации через систему «Дельта» (уничтожение живой силы противника).

Для военнослужащих, командированных в другие воинские части, выплата объявляется приказом по месту штатной службы — на основании официального сообщения от воинской части, где задачи фактически выполнялись.

Новая система выплат — от тыловой надбавки до штурмовых суточных и бонусов за результат — формирует единый механизм, в котором размер вознаграждения возрастает пропорционально уровню риска и характеру выполняемых задач.

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