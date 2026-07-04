За какие способы рыбалки могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности

Запрещенные снасти, штрафы и уголовная ответственность: что нужно знать рыбакам в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Любительская рыбалка в Украине имеет четко определенные правила, и нарушение некоторых из них может обернуться не только штрафом, но и конфискацией снастей, возмещением причиненного ущерба или даже уголовной ответственностью. Под запретом находятся отдельные способы вылова и орудия, которые наносят вред рыбным запасам и водным экосистемам. Поэтому перед выходом на водоем рыбакам стоит знать, какие методы ловли считаются браконьерскими, какие санкции предусмотрены законодательством и почему действуют эти ограничения.

Какие способы рыбалки запрещены в Украине

В 2026 году в Украине продолжают действовать строгие нормы Правил любительского рыболовства, которые определяют, какие способы вылова рыбы являются незаконными. Использование запрещенных устройств считается браконьерством и может привести к административной или даже уголовной ответственности.

Согласно действующим правилам, рыбакам-любителям не разрешается использовать:

Взрывчатку и огнестрельное оружие

Использование взрывчатых веществ, боеприпасов или огнестрельного оружия для вылова рыбы категорически запрещено.

Химические вещества

Запрещено применять любые токсичные или усыпляющие препараты, которые воздействуют на рыбу или воду.

Промышленные орудия лова

В любительском рыболовстве запрещено использовать промышленные орудия лова, в частности переметы, ятери и неводы.

Электрические устройства

Под запретом находятся электроудочки и любые другие устройства, которые оглушают рыбу электрическим током. Такой способ наносит значительный вред водным экосистемам.

Рыболовные сети

Не разрешается использовать рыболовные сети независимо от их вида. Речь идет о жаберных, ставных и плавных сетях. Такие снасти разрешены только для промышленного рыболовства при наличии соответствующих разрешительных документов.

Колющие и пробивные орудия

Под запрет также подпадают остроги, трезубцы и гарпуны. В то же время гарпуны можно использовать только во время официально разрешенной подводной охоты с соблюдением установленных требований.

Отдельно запрещены автоматические ловушки и самоловные механизмы, которые могут ловить рыбу без участия человека. К ним относятся различные капканы, петли, «самоловки» и закрытые ловушки.

Почему запрещены отдельные способы вылова рыбы

Специалисты объясняют, что использование таких способов рыболовства:

разрушает места нереста;

наносит вред молоди и редким видам рыбы;

уничтожает рыбу независимо от ее вида или размера;

создает опасность для других людей, находящихся возле водоемов.

В результате это приводит к сокращению популяций рыбы и утрате биоразнообразия.

Какие штрафы грозят за незаконную рыбалку

За нарушение правил рыболовства в 2026 году предусмотрены штрафы от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать запрещенные снасти, а в отдельных случаях — и лодки.

Также нарушитель обязан возместить ущерб за каждую незаконно выловленную рыбу. Если же ущерб, причиненный окружающей среде, будет значительным, может наступить уголовная ответственность.

Кроме использования, законодательство также запрещает изготовление, продажу, рекламу и хранение запрещенных орудий лова. На нарушителя может быть составлен протокол по ч. 1 ст. 85-1 КоАП. Штраф — 1 700 грн.

Что стоит знать рыбакам

Незнание правил не освобождает от ответственности. Поэтому рыбакам рекомендуют пользоваться только разрешенными снастями, следить за обновлениями правил любительского рыболовства и учитывать местные ограничения, которые могут действовать на отдельных водоемах.

Соблюдение этих требований поможет избежать штрафов, сохранить рыбные ресурсы и не нанести вред водным экосистемам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.