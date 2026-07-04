За які способи риболовлі можуть оштрафувати або притягнути до кримінальної відповідальності

Заборонені снасті, штрафи та кримінальна відповідальність: що потрібно знати рибалкам у 2026 році.

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Любительська риболовля в Україні має чітко визначені правила, і порушення деяких із них може обернутися не лише штрафом, а й конфіскацією снастей, відшкодуванням завданих збитків або навіть кримінальною відповідальністю. Під забороною перебувають окремі способи вилову та знаряддя, які завдають шкоди рибним запасам і водним екосистемам. Тому перед виходом на водойму рибалкам варто знати, які методи лову вважаються браконьєрськими, які санкції передбачені законодавством та чому ці обмеження діють.

Які способи риболовлі заборонені в Україні

У 2026 році в Україні продовжують діяти суворі норми Правил любительського рибальства, які визначають, які способи вилову риби є незаконними. Використання заборонених пристроїв вважається браконьєрством і може призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

Згідно з чинними правилами, рибалкам-аматорам не дозволяється використовувати:

Вибухівку та вогнепальну зброю

Використання вибухових речовин, боєприпасів або вогнепальної зброї для вилову риби категорично заборонене.

Хімічні речовини

Не можна застосовувати будь-які токсичні або присипляючі препарати, які впливають на рибу чи воду.

Промислові знаряддя лову

У любительській риболовлі заборонено використовувати промислові знаряддя, зокрема перемети, ятері та неводи.

Електричні пристрої

Під забороною перебувають електровудки та будь-які інші прилади, що оглушують рибу електричним струмом. Такий спосіб завдає значної шкоди водним екосистемам.

Рибальські сітки

Не дозволяється використовувати рибальські сітки незалежно від їхнього виду. Йдеться про жаберні, ставні та плавні сітки. Такі снасті дозволені лише для промислового рибальства за наявності відповідних дозвільних документів.

Колючі та пробивні знаряддя

Під заборону також підпадають остроги, тризуби та гарпуни. Водночас гарпуни можна використовувати лише під час офіційно дозволеного підводного полювання з дотриманням установлених вимог.

Окремо заборонені автоматичні пастки та самоловні механізми, які можуть ловити рибу без участі людини. До них належать різноманітні капкани, петлі, самоловки та закриті пастки.

Чому заборонені окремі способи вилову риби

Фахівці пояснюють, що використання таких способів рибальства:

руйнує місця нересту;

завдає шкоди молоді та рідкісним видам риби;

знищує рибу незалежно від її виду чи розміру;

створює небезпеку для інших людей, які перебувають біля водойм.

У результаті це призводить до скорочення популяцій риби та втрати біорізноманіття.

Які штрафи загрожують за незаконну риболовлю

За порушення правил рибальства у 2026 році передбачені штрафи від 340 до 680 гривень. Крім цього, у порушників можуть конфіскувати заборонені снасті, а в окремих випадках — і човни.

Також порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину. Якщо ж шкода, заподіяна довкіллю, буде значною, може наставати кримінальна відповідальність.

Крім використання, законодавство також забороняє виготовлення, продаж, рекламу та зберігання заборонених знарядь лову. На порушника може бути складений протокол за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП. Штраф – 1 700 грн.

Що варто знати рибалкам

Незнання правил не звільняє від відповідальності. Тому рибалкам рекомендують користуватися лише дозволеними снастями, стежити за оновленнями правил любительського рибальства та враховувати місцеві обмеження, які можуть діяти на окремих водоймах.

Дотримання цих вимог допоможе уникнути штрафів, зберегти рибні ресурси та не завдати шкоди водним екосистемам.

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