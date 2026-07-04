Не бачив сина майже 7 років: суд у Києві позбавив чоловіка батьківських прав і зобов'язав сплачувати 455 євро аліментів

Батько стверджував, що мати заважала йому бачитися з дитиною, однак суд цього не підтвердив.

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Подільський районний суд міста Києва дійшов висновку, що відповідач ухилився від виконання батьківських обов'язків щодо виховання та утримання сина. Суд встановив відсутність доказів того, що мати перешкоджала батькові спілкуватися з дитиною, а також зазначив, що позбавлення батьківських прав не звільняє особу від обов'язку утримувати дитину. У зв'язку з цим суд одночасно позбавив відповідача батьківських прав та стягнув з нього аліменти у твердій грошовій сумі — 455 євро щомісяця.

Обставини справи

Мати неповнолітнього хлопчика звернулася до суду з позовом, у якому просила позбавити колишнього чоловіка батьківських прав та стягнути з нього аліменти у твердій грошовій сумі — 800 євро щомісяця.

Позивачка зазначала, що після розірвання шлюбу у 2018 році дитина проживає разом із нею. За її словами, остання особиста зустріч батька із сином відбулася ще у 2019 році. Після цього відповідач виїхав за кордон, перестав брати участь у вихованні дитини, не цікавився її життям, не надавав матеріальної допомоги, не надавав згоди на реєстрацію місця проживання дитини та не вирішував питання щодо надання дозволу на її виїзд за кордон.

Мати також зазначала, що всі витрати на утримання сина несе вона, а фактично вихованням хлопчика з 2018 року займається її нинішній чоловік, якого дитина сприймає як батька.

За розрахунком позивачки, середньомісячні витрати на дитину становили близько 46,9 тис. грн, тому вона просила стягнути аліменти у сумі 800 євро.

Позиція батька

Відповідач заперечував проти позбавлення його батьківських прав.

Він стверджував, що після розлучення добровільно допомагав дитині, а спілкуванню із сином, на його думку, перешкоджала мати. Крім того, він посилався на дорожньо-транспортну пригоду, після якої проходив тривалу реабілітацію, а також заявляв про складний стан здоров'я й обмежені можливості працювати.

Щодо аліментів відповідач погоджувався брати участь в утриманні дитини, однак вважав обґрунтованим їх стягнення у значно меншому розмірі.

Які докази дослідив суд

Суд врахував значний обсяг доказів, які, на його переконання, підтверджували фактичну відсутність батька у житті дитини.

Зокрема, були досліджені характеристики із дитячого садка, де зазначалося, що біологічний батько жодного разу не брав участі у житті закладу, тоді як мати та вітчим постійно займалися дитиною.

Також суд дослідив документи зі школи, відповідно до яких батько не відвідував батьківські збори, не спілкувався з педагогами та не цікавився успіхами сина.

Крім того, суд врахував інформацію від лікаря-педіатра, що з 2016 року саме мати та вітчим супроводжували дитину на медичні огляди, довідку танцювальної студії про те, що біологічний батько жодного разу не відвідував заняття чи виступи сина, а також висновок психолога, згідно з яким через відсутність спілкування неможливо оцінити ставлення дитини до біологічного батька, натомість хлопчик має сформовану безпечну прив'язаність до вітчима.

Додатково суд взяв до уваги висновок органу опіки та піклування, який визнав доцільним позбавлення відповідача батьківських прав.

Суд також встановив, що в іншій справі між цими ж сторонами вже було відмовлено у задоволенні позову батька про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною. Це рішення набрало законної сили, а тому обставина про відсутність доказів того, що мати перешкоджала батькові спілкуватися із сином, повторного доказування не потребувала.

Чому суд позбавив батька батьківських прав

Суд наголосив, що позбавлення батьківських прав є винятковим заходом, який застосовується лише за наявності доведеного ухилення від виконання батьківських обов'язків.

Оцінивши всі докази у сукупності, суд дійшов висновку, що відповідач не піклувався про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, не брав участі у навчанні сина, не забезпечував його матеріального утримання та не довів існування перешкод у спілкуванні з боку матері. Також суд зазначив, що відповідач не підтвердив належними доказами свої доводи щодо неможливості працювати через стан здоров'я.

При цьому суд у справі 758/8764/25 звернув увагу, що саме по собі заперечення відповідача проти позову не може свідчити про належне виконання ним батьківських обов'язків та не спростовує встановлених у справі обставин.

Чому суд не стягнув 800 євро

Окремо суд розглянув питання про розмір аліментів.

Позивачка просила стягнути 800 євро щомісяця, мотивуючи це значними витратами на дитину та тим, що відповідач, за її даними, працює науковим співробітником у Німеччині.

Суд звернув увагу, що відповідач не виконав ухвалу про витребування доказів і не надав відомостей про свої доходи, довідку з місця роботи та копію трудового контракту. Водночас суд врахував відомості з офіційного довідника персоналу Кільського університету, а також інших відкритих джерел, які свідчили про його працевлаштування у цьому закладі.

Також суд зазначив, що відповідач не надав належних доказів, які підтверджували б його непрацездатність, встановлення інвалідності або необхідність постійного дороговартісного лікування.

Разом із тим суд дійшов висновку, що стягнення аліментів у розмірі 800 євро суперечило б принципу рівності обов'язків батьків щодо утримання дитини, оскільки заявлена сума майже відповідала загальним середньомісячним витратам на її утримання.

З огляду на це суд визначив розмір аліментів у сумі 455 євро щомісяця, що на день ухвалення рішення відповідало 23 409,75 грн, із виплатою починаючи з дня подання позову — 13 червня 2025 року — і до досягнення дитиною повноліття.

Суд окремо підкреслив, що позбавлення батьківських прав не звільняє особу від обов'язку утримувати дитину. Водночас відповідно до статті 169 Сімейного кодексу особа, позбавлена батьківських прав, має право звернутися до суду з позовом про їх поновлення, якщо змінить свою поведінку та усуне обставини, які стали підставою для такого рішення. Також кожна зі сторін може звернутися до суду з вимогою про зміну розміру аліментів у разі зміни матеріального чи сімейного стану.

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