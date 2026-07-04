Вірменія заборонила голосувати на виборах громадянам, які проживають за кордоном

Для участі у виборах запровадили нову вимогу щодо тривалості проживання в країні.

Фото: AFP

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Парламент Вірменії ухвалив зміни до Виборчого кодексу, якими запровадив ценз осілості для участі у парламентських виборах і референдумах. Відтепер громадяни, які постійно проживають за кордоном, не зможуть брати участь у голосуванні, якщо не відповідатимуть новим вимогам.

Згідно з новими правилами, право голосу матимуть лише ті громадяни, які прожили на території Вірменії щонайменше 366 днів із останніх 730.

Якщо проводитимуться позачергові вибори, перевірятиметься період у 28 днів до дня голосування, однак вимога щодо перебування в країні не менше 366 днів із попередніх 730 також залишатиметься чинною.

Дотримання нових вимог контролюватимуть правоохоронні органи. Вони відстежуватимуть перетин державного кордону та передаватимуть відповідні дані до електронного реєстру виборців.

Водночас зміни не стосуються дипломатів, державних службовців, які перебувають за кордоном у службових відрядженнях, членів їхніх сімей, а також студентів, які навчаються в іноземних закладах вищої освіти.

Автори законодавчих змін пояснили їх необхідністю тим, що громадяни, які тривалий час проживають за межами країни, можуть бути менш обізнаними з внутрішньополітичною ситуацією або зазнавати впливу інших держав.

Нововведення вже викликали критику з боку опозиції, яка заявила про намір оскаржити закон у Конституційному суді.

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