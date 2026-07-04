Перепланування хрущовки: які стіни не можна чіпати навіть під час капітального ремонту

Не кожне перепланування є законним: що категорично заборонено змінювати у хрущовці.

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Бажання зробити хрущовку більш просторою нерідко закінчується масштабним ремонтом. Однак далеко не всі зміни у квартирі дозволені законом. Самовільне знесення стін, перенесення санвузла чи втручання у вентиляцію може не лише загрожувати безпеці будинку, а й обернутися штрафом, проблемами під час продажу житла або оформлення спадщини.

Ідея перепланувати хрущовку виникає у багатьох власників квартир. Маленька кухня, вузький коридор і тісний санвузол часто спонукають до радикальних змін. Водночас не всі роботи є безпечними та законними.

Самовільне перепланування може обернутися штрафом. Крім того, незаконні зміни здатні створити проблеми під час продажу квартири, оформлення спадщини чи інших нотаріальних дій. Під час укладення будь-якої угоди нотаріус перевіряє відповідність квартири технічному паспорту. Якщо фактичне планування не відповідає документам, проведення операції можуть відмовити.

Які стіни не можна зносити у хрущовці

Головне правило під час перепланування — не втручатися в несучі конструкції. Саме вони забезпечують міцність будинку, тому їх пошкодження може становити загрозу для всіх мешканців.

Орієнтовно визначити тип стіни можна за її товщиною:

перегородки товщиною 8–12 см зазвичай виконані з гіпсоліту або дерева — їх можна демонтувати;

стіни товщиною від 25 см у більшості випадків є несучими, тому чіпати їх не можна.

Втім, остаточно визначити, чи є стіна несучою, можна лише за технічним паспортом будинку або після висновку спеціаліста.

Крім того, стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забороняє самовільне втручання в конструктивні елементи будівлі.

Чи можна розширити санвузол у хрущовці

Одним із найпоширеніших варіантів перепланування є збільшення площі ванної кімнати за рахунок кухні або житлової кімнати. Проте саме таке рішення найчастіше суперечить будівельним нормам.

Державні будівельні норми В.2.2-15 «Житлові будинки» забороняють переносити так звані «мокрі зони» — ванну кімнату чи туалет — над житловими кімнатами або кухнями квартир, розташованих поверхом нижче.

Тому навіть якісна гідроізоляція не робить таке перепланування законним.

Чи можна об'єднати кухню з кімнатою

Об'єднання кухні з вітальнею залишається одним із найпопулярніших варіантів перепланування. Однак якщо у квартирі встановлена газова плита, між кухнею та житловою кімнатою обов'язково мають залишатися двері або перегородка. Це є вимогою безпеки.

На практиці власники квартир зазвичай обирають один із двох варіантів:

замінюють газову плиту на електричну;

встановлюють розсувні двері або скляну перегородку.

Такі рішення дозволяють зберегти ефект відкритого простору без порушення встановлених вимог.

Чому не можна демонтувати вентиляційний короб

Категорично заборонено також демонтовувати вентиляційні канали.

Вентиляція у багатоквартирному будинку працює як єдина система. Будь-яке втручання може порушити повітрообмін не лише у власній квартирі, а й у помешканнях сусідів.

Саме тому демонтаж вентиляційних коробів не допускається. За потреби їх можна лише приховати декоративними конструкціями або меблями, не змінюючи саму систему.

Які зміни можна зробити без дозволу

Попри обмеження, закон дозволяє виконувати окремі роботи без додаткових погоджень.

Зокрема, можна:

демонтувати старі вбудовані шафи та антресолі;

прибрати легку перегородку між ванною кімнатою і туалетом;

перенести дверний проріз у ненесучій стіні;

замінити вікна та радіатори опалення.

Водночас перед початком ремонту рекомендується зафіксувати стан квартири на фото або відео. Це може стати додатковим доказом у разі виникнення спорів із сусідами щодо проведення ремонтних робіт.

Що ще варто знати співвласникам квартири

В Україні чимало квартир перебувають у спільній власності — подружжя, родичів або спадкоємців. У таких випадках питання перепланування чи поділу житла нерідко стають причиною конфліктів.

На практиці найчастіше йдеться не про фізичний поділ квартири, а про визначення порядку користування кімнатами або закріплення за кожним співвласником окремих приміщень.

Фактичний поділ квартири можливий лише за умови, що кожна її частина матиме окремий вхід і відповідатиме будівельним нормам. У звичайних багатоквартирних будинках реалізувати це практично неможливо.

Саме тому більшість спорів між співвласниками вирішують не шляхом перепланування чи поділу квартири, а через визначення порядку користування житлом. Якщо домовитися не вдається, питання нерідко доводиться вирішувати в суді.

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