  1. В Україні

Перепланування хрущовки: які стіни не можна чіпати навіть під час капітального ремонту

19:55, 4 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Не кожне перепланування є законним: що категорично заборонено змінювати у хрущовці.
Перепланування хрущовки: які стіни не можна чіпати навіть під час капітального ремонту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бажання зробити хрущовку більш просторою нерідко закінчується масштабним ремонтом. Однак далеко не всі зміни у квартирі дозволені законом. Самовільне знесення стін, перенесення санвузла чи втручання у вентиляцію може не лише загрожувати безпеці будинку, а й обернутися штрафом, проблемами під час продажу житла або оформлення спадщини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ідея перепланувати хрущовку виникає у багатьох власників квартир. Маленька кухня, вузький коридор і тісний санвузол часто спонукають до радикальних змін. Водночас не всі роботи є безпечними та законними.

Самовільне перепланування може обернутися штрафом. Крім того, незаконні зміни здатні створити проблеми під час продажу квартири, оформлення спадщини чи інших нотаріальних дій. Під час укладення будь-якої угоди нотаріус перевіряє відповідність квартири технічному паспорту. Якщо фактичне планування не відповідає документам, проведення операції можуть відмовити.

Які стіни не можна зносити у хрущовці

Головне правило під час перепланування — не втручатися в несучі конструкції. Саме вони забезпечують міцність будинку, тому їх пошкодження може становити загрозу для всіх мешканців.

Орієнтовно визначити тип стіни можна за її товщиною:

  • перегородки товщиною 8–12 см зазвичай виконані з гіпсоліту або дерева — їх можна демонтувати;
  • стіни товщиною від 25 см у більшості випадків є несучими, тому чіпати їх не можна.

Втім, остаточно визначити, чи є стіна несучою, можна лише за технічним паспортом будинку або після висновку спеціаліста.

Крім того, стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забороняє самовільне втручання в конструктивні елементи будівлі.

Чи можна розширити санвузол у хрущовці

Одним із найпоширеніших варіантів перепланування є збільшення площі ванної кімнати за рахунок кухні або житлової кімнати. Проте саме таке рішення найчастіше суперечить будівельним нормам.

Державні будівельні норми В.2.2-15 «Житлові будинки» забороняють переносити так звані «мокрі зони» — ванну кімнату чи туалет — над житловими кімнатами або кухнями квартир, розташованих поверхом нижче.

Тому навіть якісна гідроізоляція не робить таке перепланування законним.

Чи можна об'єднати кухню з кімнатою

Об'єднання кухні з вітальнею залишається одним із найпопулярніших варіантів перепланування. Однак якщо у квартирі встановлена газова плита, між кухнею та житловою кімнатою обов'язково мають залишатися двері або перегородка. Це є вимогою безпеки.

На практиці власники квартир зазвичай обирають один із двох варіантів:

  • замінюють газову плиту на електричну;
  • встановлюють розсувні двері або скляну перегородку.

Такі рішення дозволяють зберегти ефект відкритого простору без порушення встановлених вимог.

Чому не можна демонтувати вентиляційний короб

Категорично заборонено також демонтовувати вентиляційні канали.

Вентиляція у багатоквартирному будинку працює як єдина система. Будь-яке втручання може порушити повітрообмін не лише у власній квартирі, а й у помешканнях сусідів.

Саме тому демонтаж вентиляційних коробів не допускається. За потреби їх можна лише приховати декоративними конструкціями або меблями, не змінюючи саму систему.

Які зміни можна зробити без дозволу

Попри обмеження, закон дозволяє виконувати окремі роботи без додаткових погоджень.

Зокрема, можна:

  • демонтувати старі вбудовані шафи та антресолі;
  • прибрати легку перегородку між ванною кімнатою і туалетом;
  • перенести дверний проріз у ненесучій стіні;
  • замінити вікна та радіатори опалення.

Водночас перед початком ремонту рекомендується зафіксувати стан квартири на фото або відео. Це може стати додатковим доказом у разі виникнення спорів із сусідами щодо проведення ремонтних робіт.

Що ще варто знати співвласникам квартири

В Україні чимало квартир перебувають у спільній власності — подружжя, родичів або спадкоємців. У таких випадках питання перепланування чи поділу житла нерідко стають причиною конфліктів.

На практиці найчастіше йдеться не про фізичний поділ квартири, а про визначення порядку користування кімнатами або закріплення за кожним співвласником окремих приміщень.

Фактичний поділ квартири можливий лише за умови, що кожна її частина матиме окремий вхід і відповідатиме будівельним нормам. У звичайних багатоквартирних будинках реалізувати це практично неможливо.

Саме тому більшість спорів між співвласниками вирішують не шляхом перепланування чи поділу квартири, а через визначення порядку користування житлом. Якщо домовитися не вдається, питання нерідко доводиться вирішувати в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф нерухомість

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Перевірки СБУ та блокування карток: коли ВПО насправді можуть втратити пенсію

Пенсіонери за статусом ВПО можуть отримувати одночасно пенсію за віком та допомогу напроживання, однак за умови дотримання встановленного рівня доходу.

ЄСПЛ присудив 4 500 євро жінці, чию справу про домашнє насильство розслідували понад 10 років

ЄСПЛ уточнив підхід до оцінки домашнього насильства, включивши до нього психологічний аспект, зокрема страх і страждання потерпілої.

Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують можливу причетність керівництва ICU до державної зради

Офіс Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих фінансових зловживань та державної зради, у межах якого перевіряється діяльність співвласників інвестиційної групи ICU та колишньої голови Національного банку.

Трудовий договір без помилок: топ-5 запитань, які найчастіше ставлять працівники

Чи можуть змусити підписати строковий договір, коли можна звільнятися без відпрацювання та чим відрізняється ЦПД від трудового договору.

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]