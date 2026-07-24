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У Києві чоловік ошукав трьох жінок на понад 190 тисяч гривень, обіцяючи кохання

22:18, 24 липня 2026 110
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Чоловік розповідав жінкам про любов та вигадану службу у ЗСУ, а згодом виявилося, що він має родину, а його дружина навіть знала чим він займається на сайтах знайомств.
У Києві чоловік ошукав трьох жінок на понад 190 тисяч гривень, обіцяючи кохання
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який, за даними слідства, ошукав трьох жінок на загальну суму понад 190 тисяч гривень. Чоловік знайомився з потерпілими в інтернеті, видавав себе за військовослужбовця та використовував романтичні стосунки для заволодіння їхнім майном.

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За інформацією прокуратури, цікавили чоловіка жінки на 10-15 років старші від нього, які мають стабільну роботу або свій маленький бізнес. Після кількох побачень та зізнань у коханні чоловік повідомляв, що має їхати на виконання бойового завдання і переживає, що за час його відсутності кохана знайде іншого.

Для «перевірки міцності стосунків» чоловік пропонував жінкам тимчасово передати йому ювелірні прикраси на зберігання як своєрідну «гарантію» їхньої вірності.

Отримавши прикраси, чоловік виходив на зв’язок все рідше, а згодом жінки розуміли, що їх просто ошукали.

Прокуратура встановила, що коштовності чоловік здавав у ломбард. Він мав родину, а його дружина навіть знала чим її чоловік займається на сайтах знайомств.

Наразі відомо про причетність підозрюваного до трьох епізодів шахрайства на понад 190 тисяч гривень.

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прокуратура Київ

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