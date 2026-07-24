8500 гривень штрафу і конфіскація всього парку електросамокатів: для операторів прокату готують жорсткі санкції

Шеринги електросамокатів зобов’язані інвестувати в софт, який робить рух безпечним, або платити: проєкт пропонує не лише карати водіїв-порушників, а й вперше вводить фінансову відповідальність для власників прокатних сервісів за ігнорування зон безпеки та геофенсингу.

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Після років відсутності правового регулювання та хаосу з самокатами на тротуарах, законодавці нарешті представили комплексний інструмент контролю за легким персональним електротранспортом.

Проблема легкого персонального електричного транспорту — електросамокатів, моноколіс та гіроскутерів — довгий час залишалася зоною поза законом. Поки сервіси прокату агресивно захоплювали вулиці міст, законодавство залишалося на рівні 1984 року. Редакція «Судово-юридичної газети» вже неодноразово піднімала це проблемне питання у публічному полі, акцентуючи увагу на тому, що відсутність відповідальності перетворила шерингову модель на джерело небезпеки для найбільш вразливих груп населення — дітей, осіб похилого віку та маломобільних громадян.

Зареєстрований 24 липня 2026 року законопроєкт № 15444 є визнанням того, що старі методи регулювання вже вичерпані. Законодавець, нарешті робить спробу перекласти частину відповідальності з «безіменного орендаря» на «власника бізнесу», який отримує прибуток, ігноруючи безпекову інфраструктуру міста.

Відповідальність водія: нові статті КУпАП

Законопроєкт пропонує окрему відповідальність для користувачів електросамокатів та інших засобів мікромобільності, диференціювавши штрафи залежно від тяжкості порушення. Кодекс України про адміністративні правопорушення планують доповнити новою статтею 127-2.

Передбачаються такі санкції:

Порушення Правил дорожнього руху — штраф 340 грн (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів — штраф 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів).

Створення аварійної обстановки або наїзд на пішохода, якщо це не спричинило середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень, — штраф 850 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин.

Це важливий крок, оскільки запровадження громадських робіт має набагато більший превентивний ефект, ніж невеликий штраф, який для багатьох користувачів шерингу є невідчутним.

Кінець епохи безкарності шерингів

Однією з найважливіших змін, передбачених законопроєктом стала стаття 127-3 КУпАП, яка вперше запроваджує адміністративну відповідальність для операторів прокату електросамокатів. Саме на необхідності такого регулювання тривалий час наголошувала редакція «Судово-юридичної газети».

За що каратимуть прокатні сервіси?

Незабезпечення програмного обмеження швидкості: сервіси зобов’язані технічно обмежувати швидкість руху легкого персонального електричного транспорту (ЛПЕТ) у визначених зонах (наприклад, пішохідних зонах, парках).

Відсутність технологій геофенсингу: компанії мають використовувати технології автоматичного обмеження руху та паркування у заборонених місцях, що встановлені органами місцевого самоврядування. Це має вирішити проблему захаращення тротуарів, на яку припадає понад 35% скарг громадян до мерій Києва, Львова та Одеси.

Відсутність блокування поїздок удвох: сервіси будуть нести відповідальність, якщо не забезпечать технічну неможливість пересування кількох осіб на одному транспортному засобі

Штрафи для посадових осіб та ФОПів за ці порушення складуть від 3 400 до 5 100 грн. У разі повторного порушення протягом року — штраф 8 500 грн з можливою конфіскацією всього флоту транспортних засобів, що стали причиною правопорушення.

Геофенсинг як юридична категорія

Законопроєкт вперше вводить у правове поле термін «геофенсинг» (geofencing). Це означає, що відтепер технологічна неспроможність додатка чи самого самоката обмежити швидкість біля дитячого майданчика не буде виправданням для компанії. Бізнес зобов’язаний інвестувати в софт, який робить рух безпечним, або платити штрафи.

Поліція штрафуватиме на місці, суди — лише у складніших справах

Законопроєкт пропонує спростити процедуру притягнення до відповідальності. За більшість порушень, передбачених новими статтями 127-2 та 127-3 КУпАП, постанови зможуть одразу виносити поліцейські.

Натомість суди розглядатимуть лише справи про повторні порушення операторів прокату, де можлива конфіскація, а також справи за участю неповнолітніх віком від 16 до 18 років.

Чому реформа неминуча

Обґрунтування законопроєкту спирається на катастрофічну динаміку аварійності. Якщо у 2024 році було зафіксовано 503 ДТП за участю ЛПЕТ, то у 2025 році цей показник зріс майже вдвічі — до 845 аварій, у яких загинуло 19 осіб. Лише за перший квартал 2026 року зафіксовано вже 94 аварії.

Судова практика, яку ми аналізували раніше, підтверджує: у 79% випадків винуватцями ДТП стають саме водії самокатів. Проте досі притягнення їх до відповідальності було вкрай складним процесом через відсутність спеціальних норм у КУпАП. Новий закон ліквідує цю прогалину.

Ухвалення законопроєкту дозволить ліквідувати так званий «Дикий Захід» на вулицях, де самокати становлять загрозу для пішоходів на тротуарах, та стають одночасно жертвами і винуватцями ДТП на дорогах. Запит суспільства свідчить про те, що цей закон потрібен ще на вчора. Очікуємо, нарешті, на перехід від формальних закликів до дієвих санкцій, які змусять бізнес та користувачів поважати право пішоходів на безпеку.

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