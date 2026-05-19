Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Фото: Theo Lonic / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Електросамокати швидко стали частиною міського транспорту у великих містах України. Проте разом із популярністю прокатних сервісів зростає кількість аварій і травм. Кожного дня тисячі людей беруть у прокат «іграшку» — легко, швидко і дешево. Але за цією зручністю ховається законодавча неврегульованість і відсутність відповідальності.

Рух тротуарами на високій швидкості, ігнорування правил підлітками та зіткнення з пішоходами — реальність, яка призводить до важких травм і навіть смертей. У таких випадках постає питання відповідальності. Фактично таку відповідальність несе водій електросамоката. Але залишається питання ролі сервісів прокату, які надають користувачам цей транспорт і фактично вводять його в обіг на міських вулицях.

Для порівняння — ситуація з прокатом автомобілів.

На відміну від автопрокату, де діє жорсткий контроль віку, водійського стажу та обов'язкове страхування (ОСЦПВ/КАСКО), ринок електросамокатів залишається у сірій зоні. Попри формальні обмеження у додатках, підлітки легко обходять верифікацію через акаунти батьків. Страхове покриття перед третіми особами у прокатних компаній часто мінімальне або відсутнє, тому весь фінансовий та юридичний тягар лягає на користувача.

У результаті в багатьох інцидентах основний тягар відповідальності покладається на користувача електросамоката, тоді як роль сервісів прокату в системі відшкодування шкоди залишається обмеженою. Бізнес заробляє на кожній поїздці, а за наслідки відповідає переважно користувач або потерпілий.

Судова практика

«Судово-юридична газета» вже звертала увагу на проблему пересування користувачів електросамокатів пішохідними зонами на високій швидкості та аналізувала останню судову практику. Нагадаємо, що Верховний Суд 15 березня 2023 року у справі № 127/5920/22 встановив, що використання електросамоката є діяльністю, що створює підвищену небезпеку, оскільки він приводиться в рух двигуном. А особи, що керують, такими транспортними засобами як електросамокати, електроскутери, електровелосипеди, гіроскутери, є водіями і зобов`язані дотримуватися Правил дорожнього руху.

Українська судова практика, спираючись на висновки Верховного Суду, дедалі частіше визнає використання електросамоката діяльністю, що створює підвищену небезпеку.

У справі № 522/21504/25 Одеський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який наклав штраф у розмірі 17 000 грн на водія електросамоката та позбавив його права керування транспортними засобами на 1 рік. Громадянин керував прокатним електросамокатом Jet у стані алкогольного сп'яніння.

Апеляційний суд зазначив, що електросамокат є транспортним засобом незалежно від потужності двигуна, а обов'язок водія не вживати алкоголь поширюється на всіх учасників дорожнього руху.

У справі № 295/18660/25 розглядався цивільний позов про відшкодування шкоди після ДТП між електросамокатом Jet та автомобілем Nissan Leaf. Водій самоката перетинав пішохідний перехід і зіткнувся з авто. Богунський районний суд міста Житомир визнав діяльність з використанням електросамоката джерелом підвищеної небезпеки. З водія самоката на користь власника авто стягнуто 23 000 грн майнової шкоди (ремонт авто) та 3 000 грн моральної шкоди.

Справа № 758/6895/25. Київський апеляційний суд скасував штраф і закрив провадження. Ключовим аргументом стало те, що поліція не зафіксувала сам факт керування — на відео особи просто йшли поруч із самокатом. Додатковим доказом стала відповідь від сервісу прокату, згідно з якою в цей час поїздка через додаток не здійснювалася.

Справа № 753/15784/25. Позов про відшкодування шкоди, завданої смертю пішохода. Водій на приватному самокаті Xiaomi M365pro збив людину на тротуарі, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Раніше водія було засуджено за кримінальною статтею 291 КК України до 5 років позбавлення волі (умовно). У цивільній справі суд постановив стягнути з винуватця 200 000 грн моральної шкоди та 120 930 грн витрат на поховання та пам’ятник.

Міжнародна судова практика

Суди у Франції та Іспанії поступово формують практику щодо відповідальності за шкоду, заподіяну електросамокатами.

У Франції предметом судових розглядів стали позови пішоходів проти операторів прокату самокатів Lime та Dott через травми, спричинені неправильним паркуванням транспортних засобів. Французькі суди здебільшого покладають відповідальність на водіїв самокатів. Водночас вони допускають можливість притягнення до відповідальності й сервісів прокату, якщо доведено порушення правил технічного обслуговування або неналежне розміщення самокатів на вулицях.

Резонансним став випадок загибелі пішохода у 2021 році, після якого у Парижі було проведено громадський референдум. У результаті місто повністю заборонило оренду електросамокатів з 2023 року.

Подібні справи розглядалися і в Іспанії. Зокрема:

Рішення № 8/2004 суду Juzgado de lo Mercantil (Бургос): батьків 14-річного підлітка, який на самокаті збив пішохода на тротуарі, визнано солідарно відповідальними за завдану шкоду.

Рішення № 191/2020 (Малага): суд підтвердив відповідальність батьків двох неповнолітніх, які їхали на одному самокаті (що заборонено) та збили жінку під час спуску.

Рішення № 425/2018 (Мадрид): суд зобов’язав страхову компанію виплатити компенсацію пішоходу, якого збив водій самоката, що належав прокатній компанії, оскільки її цивільна відповідальність була застрахована.

Загалом судова практика свідчить, що у більшості випадків відповідальність за шкоду несе безпосередньо водій самоката. Водночас суди дедалі частіше розглядають електросамокати як джерело підвищеної небезпеки, що може передбачати обов’язок відшкодування шкоди незалежно від наявності страхового поліса у сервісу прокату.

Допоки в КУпАП та ПДР не з’являться норми щодо солідарної відповідальності власника транспортного засобу за відсутність страхування або неналежний технічний стан, оператори будуть уникати участі в судових процесах.

Водії мають усвідомлювати, що статус самоката, як розваги закінчується там, де починається ст. 291 КК України щодо порушення чинних на транспорті правил, що може призвести до реальних термінів ув’язнення.

«Судово-юридична газета» продовжує слідкувати за розвитком подій у цій сфері. Навесні 2023 року набули чинності зміни до Закону України «Про дорожній рух», які нарешті вивели електросамокати з правової сірої зони, офіційно визнавши їх легкими персональними транспортними засобами. Це дало судам чітку опору для визнання їх джерелом підвищеної небезпеки. Проте цей крок врегулював лише статус самого пристрою, але аж ніяк не бізнес-модель шерингу. Старий законопроєкт № 3023, який роками лежав у парламенті, фактично втратив свою першу редакційну актуальність. Сьогодні законодавець має розробляти абсолютно нові, адаптовані до реалій 2026 року норми, які б регулювали саме комерційний прокат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.