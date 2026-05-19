Українці масово купують вживані авто із США: які моделі стали хітами

10:16, 19 травня 2026
Кросовери та електрокари залишаються головними фаворитами українців серед авто зі США.
Українці масово купують вживані авто із США: які моделі стали хітами
Українці й надалі активно поповнюють автопарк вживаними машинами зі США. Попри складну ситуацію на ринку та зростання витрат на обслуговування авто, попит на «американців» не спадає. Водії найчастіше обирають практичні кросовери, економні електромобілі та моделі з багатою комплектацією, які часто коштують дешевше за аналогічні авто з Європи. Особливо популярними залишаються Ford, Tesla, Nissan та BMW.

Згідно із статистичними даними, у квітні українці придбали 3,9 тисячі вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Найбільшу частку серед ввезених авто становили бензинові моделі — 55% від загальної кількості.

Також українці активно купували:

  • електромобілі — 24%;
  • гібридні авто — 13%;
  • дизельні автомобілі — 5%;
  • авто з газобалонним обладнанням — 3%.

Середній вік уживаних автомобілів зі США, які у квітні поповнили український автопарк, становив 6,5 року.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем американського ринку став Ford Escape — у квітні українці придбали 423 таких авто.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

  1. Tesla Model Y — 279 авто;
  2. Tesla Model 3 — 263 авто;
  3. Nissan Rogue — 257 авто;
  4. BMW X5 — 256 авто.

