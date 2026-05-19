Володимир Зеленський присвоїв 34 бригаді морської піхоти почесне найменування «Борисфен»

Бригаді присвоєно почесне найменування «Борисфен».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ 387/2026 про присвоєння почесного найменування 34 окремій бригаді морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Згідно з документом, бригаді присвоєно почесне найменування «Борисфен». Відтепер її іменуватимуть — 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен» Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У тексті указу зазначається, що рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Указ набрав чинності з 18 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.