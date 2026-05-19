  1. Суд інфо

Юлію Амірову призначать суддею Північного апеляційного господарського суду

10:49, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення про внесення подання Володимиру Зеленському про призначення Юлії Амірової на посаду судді Північного апеляційного господарського суду ВРП ухвалила 19 травня.
Юлію Амірову призначать суддею Північного апеляційного господарського суду
Фото: anec.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 19 травня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення Амірової Юлії Валентинівни на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]