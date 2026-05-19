Відсутність боргу по аліментах стала ключовим доказом: суд скасував відмову ТЦК у відстрочці

Комісія ТЦК формально оцінила документи батька трьох дітей та не врахувала підтвердження утримання дитини від попереднього шлюбу.

Донецький окружний адміністративний суд розглянув справу військовозобов’язаного, якому комісія при ТЦК відмовила у відстрочці від мобілізації попри те, що він виховує та утримує трьох неповнолітніх дітей. Підставою для відмови комісія назвала нібито неповний пакет документів.

Чоловік звернувся до суду, вказавши, що подав свідоцтва про народження дітей, документи про спільне проживання з двома дітьми, нотаріальну заяву їхньої матері та довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на дитину від попереднього шлюбу. Суд погодився, що комісія формально підійшла до розгляду заяви, не надала належного обґрунтування відмови та не перевірила всі надані документи належним чином.

Водночас суд не зобов’язав одразу надати чоловіку відстрочку. Комісію лише зобов’язали повторно розглянути його заяву з урахуванням висновків суду.

Обставини справи №200/8952/25

Позивач звернувся до комісії при ТЦК із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 3 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ця норма передбачає право на відстрочку для військовозобов’язаних, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності значної заборгованості зі сплати аліментів.

Разом із заявою чоловік подав свідоцтва про народження трьох дітей, довідку про склад сім’ї, нотаріальну заяву матері двох дітей про їх утримання та виховання позивачем, а також довідку виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів щодо дитини від попереднього шлюбу.

Комісія відмовила у наданні відстрочки, пославшись на відсутність документів, передбачених додатком 5 до Порядку №560. Відповідачі зазначали, що позивач мав надати один із додаткових документів, зокрема свідоцтво про шлюб, рішення суду про визначення місця проживання дітей або письмовий договір між батьками щодо проживання дітей.

Висновки суду

Суд проаналізував положення Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Сімейного кодексу та Порядку проведення призову, затвердженого постановою Кабміну №560.

Суд зазначив, що предметом доказування у цій справі був факт перебування на утриманні позивача трьох дітей віком до 18 років.

Під час розгляду справи суд встановив, що одна дитина проживає окремо від позивача, однак він сплачує аліменти та не має заборгованості. Двоє інших дітей проживають разом із ним та їхньою матір’ю.

Суд дійшов висновку, що відсутність заборгованості зі сплати аліментів у цій справі підтверджує факт утримання позивачем дитини від попереднього шлюбу. Факт утримання двох інших дітей, за оцінкою суду, підтверджувався довідкою про склад сім’ї та нотаріальною заявою матері дітей.

У результаті суд дійшов висновку, що подані позивачем документи підтверджують факт утримання ним трьох дітей віком до 18 років, а рішення комісії не містило належного обґрунтування причин відмови.

Суд також звернув увагу, що комісія мала право перевірити надані відомості шляхом направлення запитів або використання державних реєстрів, однак належним чином цього не зробила.

При цьому суд окремо підкреслив, що достатність документів оцінювалася з урахуванням обставин саме цієї справи.

Що вирішив суд

Суд відмовив у вимозі зобов’язати комісію безпосередньо надати відстрочку та видати відповідну довідку.

У рішенні зазначено, що адміністративний суд не може підміняти собою орган державної влади та перебирати на себе дискреційні повноваження щодо вирішення питання про надання відстрочки. Завдання суду полягає у перевірці законності прийнятого рішення.

Тому належним способом захисту суд визнав скасування рішення комісії та зобов’язання повторно розглянути заяву з урахуванням висновків суду.

Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки, зобов’язав повторно розглянути заяву позивача та стягнув із відповідача на користь чоловіка 968,96 грн судового збору.

