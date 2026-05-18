ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 18 травня у пленарному складі розглянула питання щодо підтвердження здатності кандидатів здійснювати правосуддя в апеляційних загальних судах у межах конкурсу №94/зп-23.

Під час засідання були розглянуті кандидати,включені до порядку денного в межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від14 вересня 2023 року №94/зп-23 (зі змінами). Зокрема, Комісія послідовно розглянула кандидатури Андрія Лазора, Вікторії Корецької та Наталії Єфіменко.

Розгляд кандидата Андрія Лазора — адвокат

Під час розгляду питання щодо кандидата Андрія Лазора Комісія досліджувала матеріали кваліфікаційного оцінювання та висновок Громадської ради доброчесності, у тому числі його оновлену редакцію.

Зокрема, у межах співбесіди обговорювалися обставини декларування майна та операцій із транспортними засобами і нерухомістю, а також питання вартості набутого майна, джерел його фінансування та подальшого відчуження.

Кандидат надав пояснення щодо придбання автомобіля Mitsubishi Outlander 2018 року випуску, зазначивши, що транспортний засіб був придбаний на аукціоні в США після ДТП, ввезений в Україну та суттєво відновлений, що, за його словами, вплинуло на його кінцеву вартість. Він також повідомив про надані митні, платіжні та ремонтні документи.

Також, Комісія розглядала питання відчуження автомобіля Volkswagen Jetta 2016 року, який, за даними матеріалів, був придбаний за ціною, що суттєво відрізнялася від ринкової. Кандидат пояснив це технічним станом автомобіля та витратами на ремонт.

Під час співбесіди обговорювалися обставини, пов’язані з майновими операціями дружини кандидата, зокрема придбанням квартири у Львові та подальшим внесенням цього майна до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, а також виходом із товариства та отриманням грошової компенсації.

Громадська рада доброчесності у своїй позиції звертала увагу на можливу невідповідність задекларованої вартості майна ринковим показникам та можливі податкові наслідки таких операцій. Кандидат ці зауваження не визнав, зазначивши, що всі дії здійснювалися в межах чинного законодавства та підтверджуються податковими консультаціями й документами.

Крім майнових питань, кандидат надав інформацію щодо сімейного стану, мобілізаційного статусу та підстав відстрочки, зазначивши наявність трьох неповнолітніх дітей на початку повномасштабного вторгнення, участь у підготовці в ТРО у 2022 році та наявність бронювання відповідно до законодавства.

За результатами розгляду ВККСУ оголосила перерву в засіданні.

Кандидатка Вікторія Корецька суддя Ківерцівського районного суду Волинської області

Під час розгляду питання щодо кандидата на посаду судді Вікторії Корецької, Комісія досліджувала матеріали кваліфікаційного оцінювання та супровідні документи в межах конкурсу на зайняття посад суддів апеляційних загальних судів.

У межах співбесіди обговорювалися окремі обставини, пов’язані з висновками щодо доброчесності та науковими публікаціями кандидата, у тому числі питання коректності відображення посадових даних у публікаціях та відповідність зазначеної інформації фактичним обставинам на момент їх підготовки. Кандидат надала пояснення щодо того, що окремі розбіжності були пов’язані з етапом конкурсного відбору та очікуванням офіційного призначення, а також надала підтверджувальні документи.

Також Комісія розглядала питання, пов’язані з матеріалами Громадської ради доброчесності, зокрема щодо окремих аспектів професійної діяльності та публікацій кандидата. У ході обговорення кандидат надала пояснення щодо відсутності умислу у викладених розбіжностях та наголосила на наявності офіційних підтверджень публікацій і супровідних листів.

Крім того, Комісія заслухала позицію кандидата щодо окремих питань професійної діяльності та практики застосування норм права у судових рішеннях, зокрема щодо підходів до оцінки доказів у справах про адміністративні правопорушення та меж перевірки фактичних обставин судом. Серед іншого обговорювалися питання строків розгляду справ, причин їх відкладення та дотримання процесуальних строків, на що кандидат надала пояснення щодо практики відкладення розгляду справ у зв’язку з клопотаннями сторін, участю захисників та підтвердженням поважних причин неявки учасників процесу.

За результатами розгляду матеріалів та співбесіди Комісія підтвердила здатність Корецької Вікторії Віталіївни здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Кандидатка Наталія Єфіменко — суддя Київського районного суду міста Харкова

Під час розгляду кандидатури Наталії Єфіменко Комісія звернула увагу на висновок Громадської ради доброчесності щодо можливих невідповідностей критеріям доброчесності та професійної етики. У ньому порушувалися питання щодо ухвалення судових рішень у періоди відсутності судді на робочому місці або перебування поза виконанням безпосередніх службових обов’язків.

Кандидатка надала пояснення щодо зазначених зауважень, зазначивши, що частина рішень ухвалювалася в межах навчальних заходів або після їх завершення, а також у скорочених провадженнях без виклику сторін. Вона наголосила, що можливі розбіжності у датах або позначеннях пов’язані з технічними або документальними особливостями оформлення справ, а також значною давністю подій.

За результатами розгляду Комісія одноголосно ухвалила рішення визнати Наталію Єфіменко такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

