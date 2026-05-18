  1. В Україні

У Києві середня зарплата перевищила 49 тисяч гривень: які професії в лідерах

15:23, 18 травня 2026
У яких галузях кияни отримують найвищі зарплати у 2026 році.
Рівень заробітних плат у Києві продовжує суттєво випереджати середні показники по країні. Найбільші доходи традиційно отримують працівники ІТ-сфери, фінансового сектору та державного управління, тоді як найнижчі зарплати залишаються в освіті, будівництві та сфері обслуговування.

Оновлені статистичні дані свідчать, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника у Києві становить 49 381 грн. Це майже на 19 тисяч гривень більше, ніж у середньому по Україні, де цей показник складає 30 356 грн. Порівняно з попереднім місяцем зарплати у столиці зросли на 8,2%.

Найвищі зарплати — в ІТ та телекомунікаціях

Найвищі доходи традиційно зафіксували у сфері інформації та телекомунікацій. У середньому по Україні працівники цієї галузі отримували 85 673 грн, тоді як у Києві — 100 703 грн.

Одні з найвищих зарплат у столиці також були у сфері фінансової та страхової діяльності — 75 893 грн. У державному управлінні та обороні середня зарплата становила 65 364 грн, у професійній, науковій та технічній діяльності — 53 433 грн.

Де зарплати найнижчі

Водночас найнижчі зарплати залишаються в освіті. Освітяни в Україні в середньому отримували 19 394 грн, а у Києві — 24 433 грн.

Невисокими залишаються зарплати і в інших сферах:

  • будівництво — 22 714 грн;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 24 433 грн;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 26 218 грн;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 29 268 грн;
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 30 921 грн.

Які зарплати в інших галузях

Серед інших сфер рівень середньої зарплати у столиці був таким:

  • сільське, лісове та рибне господарство — 54 825 грн;
  • водопостачання, каналізація та поводження з відходами — 52 046 грн;
  • операції з нерухомим майном — 47 504 грн;
  • переробна промисловість — 49 627 грн;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 41 128 грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 34 951 грн;
  • промисловість загалом — 31 445 грн.

Скільки працівників налічується у Києві

За статистичними даними, середньооблікова кількість штатних працівників у Києві становила 1 037 058 осіб. У середньому один працівник відпрацював 156 годин.

Дані сформовані за результатами державного статистичного спостереження підприємств із питань статистики праці. Дослідження охоплює юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи з кількістю найманих працівників від 10 осіб.

